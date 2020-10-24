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СБУ разоблачила "оборотней", занимавшихся "прослушкой" и продажей оружия

Суббота, 24 октября 2020, 10:31
ОГП

СБУ пресекла деятельность группировки, в которую входили правоохранители и которая занималась незаконной оперативно-розыскной деятельностью, сбытом оружия и наркотиков.

Источник: Офис генпрокурора

 

Дословно: "Под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора сотрудниками Службы безопасности Украины прекращено функционирование организованной преступной группировки, которая специализировалась на проведении незаконной оперативно-розыскной деятельности, сбыте оружия, рейдерских захватах и ​​вымогательствах, изготовлении и сбыте наркотических веществ.

По данным следствия, бывшие и действующие сотрудники правоохранительных органов, бывшие бойцы добровольческих батальонов, представители криминальной среды и работники охранных компаний входили в состав группировки, занимавшейся незаконной детективной деятельностью.

Действующие правоохранители получали санкции на прослушивание, а их сообщники сбывали полученную информацию. Кроме этого, члены группировки занимались продажей специальных технических средств для негласного получения информации и трафика соединений абонентов мобильной связи.

 

Также члены ОПГ, в которой были четко распределены роли, сбывали огнестрельное оружие и взрывчатые вещества из ООС, принимали участие в рейдерских захватах, изготавливали и сбывали наркотические вещества, занимались вымогательством средств у предпринимателей и незаконным завладением имуществом".

 

Детали: Правоохранителями проведено 45 одновременных обысков в городах Киеве, Харькове, Житомире и Хмельницком по местам функционирования так называемых охранно-детективных компаний, месту жительства организаторов и членов группировки и мест дислокации оперативно-технических подразделений одного из правоохранительных органов.

Изъяты специальные технические средства, в том числе средства анонимной связи, компьютерная техника и носители информации, которые использовались для получения и передачи конфиденциальной информации и ведения незаконной оперативно-розыскной деятельности, а также боеприпасы и наркотические вещества.

Двум организаторам сообщено о подозрении по фактам незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, незаконного приобретения, сбыта или использование специальных технических средств получения информации и несанкционированного вмешательства в работу автоматизированных систем, компьютерных сетей (ст.263, ст. 359 и 361 УК Украины), а двум активным участникам по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ст.263 УК Украины). Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Украинская правда
Темы: СБУОфис генпрокурораоружиекриминал


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