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Кількість заражень коронавірусом у Чехії вперше перевищила 15 тисяч

Субота, 24 жовтня 2020, 12:45

Добове число заражень коронавірусом у Чехії за останні 24 години вперше перевищило 15 тисяч.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

За останню добу в Чехії зареєстрували 15 252 випадки зараження.

При цьому число проведених тестів перевищило рекордні 45 тисяч – це означає, що позитивними були третина зроблених тестів.

В даний час в країні нараховується 144 701 активний випадок коронавірусу, більшість заражених  мають легку форму захворювання COVID-19.

Проте вже більше 5000 людей госпіталізовані, а число загиблих наближається до двох тисяч. Обидві цифри швидко ростуть.

Держава поступово запроваджує заходи щодо запобігання перевантаженості системи охорони здоров'я пацієнтами з коронавірусною хворобою. Після останнього посилення з четверга заборонені роздрібна торгівля і надання послуг, за рідкісним винятком, а також обмежено пересування людей.

Теми: Чехіякоронавірус


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