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Количество заражений коронавирусом в Чехии впервые превысило 15 тысяч

Суббота, 24 октября 2020, 12:45

Суточное число заражений коронавирусом в Чехии за последние 24 часа впервые превысило 15 тысяч.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

За последние сутки в Чехии зарегистрировали 15 252 случая заражения.

При этом число проведенных тестов превысило рекордные 45 тысяч – это означает, что положительными были треть сделанных тестов.

В настоящее время в стране насчитывается 144 701 активный случай коронавирус, большинство зараженных имеют легкую форму заболевания COVID-19.

Однако уже более 5000 человек госпитализированы, а число погибших приближается к двум тысячам. Обе цифры быстро растут.

Государство постепенно вводит меры по предотвращению перегруженности системы здравоохранения пациентами с коронавирусной болезнью. После последнего усиления с четверга запрещены розничная торговля и оказание услуг, за редким исключением, а также ограничено передвижение людей.

Темы: Чехиякоронавирус


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