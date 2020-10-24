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У Рівному підпалили авто кандидата до облради від "Слуги народу"

Субота, 24 жовтня 2020, 13:04
У Рівному підпалили авто кандидата до облради від Слуги народу
фото поліції

У Рівному підпалили автомобіль кандидата в депутати облради від "Слуги народу", керівника "Рівнеоблводоканалу" Андрія Карауша.

Джерело: поліція Рівненської області, місцеве видання "VSE"

Деталі: Як повідомили в поліції, близько 4 години ранку надійшло повідомлення про те, що на вулиці Клима Савури в Рівному горить автомобіль.

Поліцейські на місці події встановили, що транспортний засіб "Mercedes-Benz CLS 350" належить 44-річному рівнянину — директору комунального підприємства та кандидатові у депутати до обласної ради. Легковик був припаркований у дворі багатоповерхівки за місцем проживання власника.

Вогнем знищено бампер та моторний відсік автомобіля.

За фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу слідчі Рівненського відділу поліції розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють осіб, причетних до злочину.

Із місця події криміналісти вилучили пластмасову ємність із залишками паливно-мастильних матеріалів.

Разом з тим, місцеве видання "VSE" повідомляє, що авто належить кандидату №1 в обласну раду від "Слуги народу", керівнику "Рівнеоблводоканала" Андрію Караушу.

 

Сам Карауш у коментарі виданню підтвердив цю інформацію та пов’язав підпал із політичною діяльністю.

Пряма мова Карауша: "Брудні методи, брудні технології. Помста. Заздрість. Підступність. Тим більше у "день тиші". Не можна називати сьогодні партії, політичні сили, але ми розуміємо, хто це робить. Правоохоронні органи дадуть оцінку".

Деталі: Карауш розповів, що перед цим прямих погроз не було, але він має здогадки, хто причетний до підпалу авто.

Українська правда

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Теми: РівневибориСлуга народуполіціяавто
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