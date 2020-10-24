Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Ровно подожгли авто кандидата в облсовет от "Слуги народа"

Суббота, 24 октября 2020, 13:04
фото полиции

В Ровно подожгли автомобиль кандидата в депутаты облсовета от "Слуги народа", руководителя "Ровнооблводоканала" Андрея Карауша.

Источник: полиция Ровенской области, местное издание "VSE"

Детали: Как сообщили в полиции, около 4:00 утра поступило сообщение о том, что на улице Клима Савура в Ровно горит автомобиль.

Полицейские на месте происшествия установили, что транспортное средство "Mercedes-Benz CLS 350" принадлежит 44-летнему жителю – директору коммунального предприятия и кандидату в депутаты областного совета. Легковушка была припаркована во дворе многоэтажки по месту жительства владельца.

Огнем уничтожен бампер и моторный отсек автомобиля.

По факту умышленного повреждения имущества путем поджога следователи Ровенского отдела полиции начали досудебное расследование по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства полицейские устанавливают лиц, причастных к преступлению.

С места происшествия криминалисты изъяли пластмассовую емкость с остатками горюче-смазочных материалов.

Вместе с тем, местное издание "VSE" сообщает, что авто принадлежит кандидату №1 в областной совет от "Слуги народа", руководителю "Ровнооблводоканала" Андрею Караушу.

 

Сам Карауш в комментарии изданию подтвердил эту информацию и связал поджог с политической деятельностью.

Прямая речь Карауша: "Грязные методы, грязные технологии. Месть. Зависть. Коварство. Тем более в "день тишины". Нельзя называть сегодня партии, политические силы, но мы понимаем, кто это делает. Правоохранительные органы дадут оценку".

Детали: Карауш рассказал, что перед этим прямых угроз не было, но у него есть догадки, кто причастен к поджогу авто.

Украинская правда
Темы: РовновиборыСлуга народаполицияавто


powered by lun.ua
Главное сегодня

Четвертая церковь признала автокефалию ПЦУ

СБУ разоблачила "оборотней", занимавшихся "прослушкой" и продажей оружия

дополненоУ президента Польши, который встречался с Зеленским, обнаружили коронавирус

Коронавирус в Украине: больше 7 тысяч новых случаев, 125 смертей

Новости 23 октября: обновленный перечень "красных" зон, задержание "титушек" Медведчука

Застройщики в списках партий в Киевраду: люди Столара, Комарницкого и Хмельницкого

Все новости...
Ровно
Двое в балаклавах избили судью в Ровно
В Ривне открываются детсадики
В Ровно во время проверки коронавирус обнаружили у 58 работников детсадов
Последние новости
13:46
Главы МИД Латвии и Эстонии ушли на карантин из-за коронавируса у словенского министра
13:33
Книга "Дело Василия Стуса" выйдет в аудиоформате
13:21
Adidas думает о продаже Reebok — СМИ
13:16
В Неаполе протест против коронавирусных ограничений перерос в уличные бои
13:04
В Ровно подожгли авто кандидата в облсовет от "Слуги народа"
12:45
Количество заражений коронавирусом в Чехии впервые превысило 15 тысяч
12:43
АРМА внесла в реестр арестованных активов более 4,5 тысячи записей
12:16
Четвертая церковь признала автокефалию ПЦУ
11:59
"Укрзализныця" возобновляет продажу билетов в Тернополе, Ивано-Франковске и Хмельницком
11:39
Белорусская оппозиционерка ушла от ответа об аннексии Крыма
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!