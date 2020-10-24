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В Ровно подожгли авто кандидата в облсовет от "Слуги народа"

Суббота, 24 октября 2020, 13:04
В Ровно подожгли авто кандидата в облсовет от Слуги народа
фото полиции

В Ровно подожгли автомобиль кандидата в депутаты облсовета от "Слуги народа", руководителя "Ровнооблводоканала" Андрея Карауша.

Источник: полиция Ровенской области, местное издание "VSE"

Детали: Как сообщили в полиции, около 4:00 утра поступило сообщение о том, что на улице Клима Савура в Ровно горит автомобиль.

Полицейские на месте происшествия установили, что транспортное средство "Mercedes-Benz CLS 350" принадлежит 44-летнему жителю – директору коммунального предприятия и кандидату в депутаты областного совета. Легковушка была припаркована во дворе многоэтажки по месту жительства владельца.

Огнем уничтожен бампер и моторный отсек автомобиля.

По факту умышленного повреждения имущества путем поджога следователи Ровенского отдела полиции начали досудебное расследование по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства полицейские устанавливают лиц, причастных к преступлению.

С места происшествия криминалисты изъяли пластмассовую емкость с остатками горюче-смазочных материалов.

Вместе с тем, местное издание "VSE" сообщает, что авто принадлежит кандидату №1 в областной совет от "Слуги народа", руководителю "Ровнооблводоканала" Андрею Караушу.

 

Сам Карауш в комментарии изданию подтвердил эту информацию и связал поджог с политической деятельностью.

Прямая речь Карауша: "Грязные методы, грязные технологии. Месть. Зависть. Коварство. Тем более в "день тишины". Нельзя называть сегодня партии, политические силы, но мы понимаем, кто это делает. Правоохранительные органы дадут оценку".

Детали: Карауш рассказал, что перед этим прямых угроз не было, но у него есть догадки, кто причастен к поджогу авто.

Украинская правда

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Темы: РовновиборыСлуга народаполицияавто
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