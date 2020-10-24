Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Неаполі протест проти коронавірусних обмежень переріс у вуличні бої

Субота, 24 жовтня 2020, 13:16

Протестувальники в Неаполі (Італія), які виступають проти посилення заходів по боротьбі з коронавірусом, пізно вночі вступили у сутички з поліцією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Протестувальники кидали димові шашки і петарди в центрі південного італійського міста; поліція відповіла сльозогінним газом.

У протестах взяли участь сотні людей.

Молодь, яка складала більшість протестувальників, обурена нічною комендантською годиною, введеною пізно ввечері в п'ятницю в регіоні Кампанія після того, як кількість хворих зросла.

Регіональний президент Вінченцо Де Лука закликав до національної ізоляції, щоб уникнути повторення жертв, що спостерігалися під час першої хвилі коронавірусу на початку цього року.

Комісар поліції Неаполя Алессандро Джуліано засудив "злочинну поведінку".

"Жодні дискомфортні умови, які чисто по-людськи зрозумілі, жодним чином не можуть виправдати насильство", - сказав він.

Італія, сильно постраждала під час першої хвилі вірусу в березні і квітні, пережила сплеск нових щоденних інфекцій - 19 143 були зареєстровані в п'ятницю.

Регіональні лідери мають право запроваджувати свої власні заходи, але президент Кампанії заявив, що регіональних карантинів буде недостатньо.

Прем'єр-міністр Джузеппе Конте заявив, що не хоче повторювати національний карантин, введений під час першої хвилі, оскільки Італія продовжує боротися з важкими економічними наслідками цього рішення.

Кампанія є другим найбільш постраждалим регіоном Італії за кількістю нових випадків захворювання, поступаючись Ломбардії, яка була епіцентром захворювання і під час першої хвилі.

Теми: Італіякарантинкоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Четверта церква визнала автокефалію ПЦУ

СБУ викрила "перевертнів", які займалися "прослушкою" і продажем зброї

доповненоУ президента Польщі, який зустрічався з Зеленським, виявили коронавірус

Коронавірус в Україні: більше 7 тисяч нових випадків, 125 смертей

Новини 23 жовтня: оновлений перелік "червоних" зон, затримання "тітушок" Медведчука

Забудовники у списках партій до Київради: люди Столара, Комарницького і Хмельницького

Усі новини...
Італія
Столичний регіон Італії запроваджує комендантську годину через коронавірус
Італія посилює карантин на тлі нового рекорду заражень
В Італії фіксують найбільшу за час пандемії кількість випадків COVID-19 за добу 
Останні новини
13:46
Глави МЗС Латвії і Естонії пішли на карантин через коронавірус у словенського міністра
13:33
Книга "Справа Василя Стуса" вийде в аудіоформаті
13:21
Adidas думає про продаж Reebok — ЗМІ
13:16
У Неаполі протест проти коронавірусних обмежень переріс у вуличні бої
13:04
У Рівному підпалили авто кандидата до облради від "Слуги народу"
12:45
Кількість заражень коронавірусом у Чехії вперше перевищила 15 тисяч
12:43
АРМА внесла до реєстру арештованих активів понад 4,5 тисячі записів
12:16
Четверта церква визнала автокефалію ПЦУ
11:59
"Укрзалізниця" відновлює продаж квитків у Тернополі, Івано-Франківську та Хмельницькому
11:39
Білоруська опозиціонерка ухилилася від відповіді про анексію Криму
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!