У Неаполі протест проти коронавірусних обмежень переріс у вуличні бої

Протестувальники в Неаполі (Італія), які виступають проти посилення заходів по боротьбі з коронавірусом, пізно вночі вступили у сутички з поліцією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Протестувальники кидали димові шашки і петарди в центрі південного італійського міста; поліція відповіла сльозогінним газом.

У протестах взяли участь сотні людей.

Молодь, яка складала більшість протестувальників, обурена нічною комендантською годиною, введеною пізно ввечері в п'ятницю в регіоні Кампанія після того, як кількість хворих зросла.

Регіональний президент Вінченцо Де Лука закликав до національної ізоляції, щоб уникнути повторення жертв, що спостерігалися під час першої хвилі коронавірусу на початку цього року.

Комісар поліції Неаполя Алессандро Джуліано засудив "злочинну поведінку".

"Жодні дискомфортні умови, які чисто по-людськи зрозумілі, жодним чином не можуть виправдати насильство", - сказав він.

Італія, сильно постраждала під час першої хвилі вірусу в березні і квітні, пережила сплеск нових щоденних інфекцій - 19 143 були зареєстровані в п'ятницю.

Регіональні лідери мають право запроваджувати свої власні заходи, але президент Кампанії заявив, що регіональних карантинів буде недостатньо.

Прем'єр-міністр Джузеппе Конте заявив, що не хоче повторювати національний карантин, введений під час першої хвилі, оскільки Італія продовжує боротися з важкими економічними наслідками цього рішення.

Кампанія є другим найбільш постраждалим регіоном Італії за кількістю нових випадків захворювання, поступаючись Ломбардії, яка була епіцентром захворювання і під час першої хвилі.