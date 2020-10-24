В Неаполе протест против коронавирусных ограничений перерос в уличные бои

Протестующие в Неаполе, выступающие против усиления мер по борьбе с коронавирусом, поздно ночью вступили в столкновения с полицией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Протестующие бросали дымовые шашки и петарды в центре южного итальянского города; полиция ответила слезоточивым газом.

В протестах приняли участие сотни людей.

Молодежь, составлявшая большинство протестующих, возмущена ночным комендантским часом, введенным поздно вечером в пятницу в регионе после того, как число заболевших возросло.

Региональный президент Винченцо Де Лука призвал к национальной изоляции, чтобы избежать повторения жертв, что наблюдались во время первой волны коронавирус в начале этого года.

Комиссар полиции Неаполя Алессандро Джулиано осудил "преступное поведение".

"Никакие дискомфортные условия, которые чисто по-человечески понятны, никоим образом не могут оправдать насилие", - сказал он.

Италия, сильно пострадала во время первой волны вируса в марте и апреле, пережила всплеск новых ежедневных инфекций - 19 143 были зарегистрированы в пятницу.

Региональные лидеры имеют право вводить свои собственные меры, но президент Кампании заявил, что региональных карантинов будет недостаточно.

Премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что не хочет повторять национальный карантин, введенный во время первой волны, поскольку Италия продолжает бороться с тяжелыми экономическими последствиями этого решения.

Кампания является вторым наиболее пострадавшим регионом Италии по количеству новых случаев заболевания, уступая Ломбардии, которая была эпицентром заболевания и во время первой волны.