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На Закарпатті за тисячу гривень купували голоси за кандидата на главу ОТГ

Субота, 24 жовтня 2020, 13:58

У Закарпатській області співробітники СБУ та Нацполіції викрили схему підкупу виборців на користь одного з кандидатів на посаду голови об’єднаної територіальної громади.

Джерело: сайт СБУ, поліція Закарпаття

 

Дослівно СБУ: "За попередньою версією слідства, група осіб, серед яких раніше судимі за тяжкі злочини, організували підкуп виборців на користь одного з кандидатів. Для підтвердження вони вимагали у громадян копії їх паспортів. Вартість кожного "голосу" становила 1 тисячу гривень.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 160 Кримінального кодексу України, правоохоронці затримали трьох фігурантів провадження під час отримання ними частини коштів у розмірі 17 тисяч гривень. За таку суму вони гарантували кандидату забезпечення відповідної кількості голосів на місцевих виборах".

Деталі: Вирішується питання щодо затримання фігурантів згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

 

Разом з тим, у поліції Закарпатської області повідомили, що зловмисників затримали 23 жовтня близько 20 години.

 

Дослівно поліція: "Встановлено, що троє мешканців Міжгірщини пропонували виборцям грошові кошти, в сумі 1 тисячу гривень за один голос, на користь визначеного кандидата на голову однієї з об’єднаних територіальних громад.

 

Правоохоронцям вдалося попередити спробу фальсифікації. Осіб затримали безпосередньо під час передачі коштів у одному з місцевих ресторанів.

 

За фактом злочину слідчі поліції проводять досудове розслідування за статтею 160 Кримінального кодексу України (Підкуп виборця, учасника референдуму)".

Українська правда
Теми: Закарпаттявиборипідкуп


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