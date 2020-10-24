На Закарпатье за ​​тысячу гривен покупали голоса за кандидата на главу ОТГ

В Закарпатской области сотрудники СБУ и Нацполиции разоблачили схему подкупа избирателей в пользу одного из кандидатов на пост главы объединенной территориальной общины.

Источник: сайт СБУ, полиция Закарпатья

Дословно СБУ: "По предварительной версии следствия, группа лиц, среди которых ранее судимые за тяжкие преступления, организовали подкуп избирателей в пользу одного из кандидатов. Для подтверждения они требовали у граждан копии паспортов. Стоимость каждого "голоса" составляла 1000 гривен.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 160 Уголовного кодекса Украины, правоохранители задержали трех фигурантов производства при получении ими части средств в размере 17 тысяч гривен. За такую ​​сумму они гарантировали кандидату обеспечение соответствующего количества голосов на местных выборах".

Детали: Решается вопрос о задержании фигурантов согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Вместе с тем, в полиции Закарпатской области сообщили, что злоумышленников задержали 23 октября около 20 часов.

Дословно полиция: "Установлено, что трое жителей Межгорья предлагали избирателям денежные средства в сумме 1000 гривен за один голос в пользу определенного кандидата на главу одной из объединенных территориальных общин.

Правоохранителям удалось предотвратить попытку фальсификации. Мужчин задержали непосредственно во время передачи средств в одном из местных ресторанов.

По факту преступления следователи полиции проводят досудебное расследование по статье 160 Уголовного кодекса Украины (Подкуп избирателя, участника референдума)".