Арахамія знайшов під колесом авто пристрій стеження

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія виявив під колесом свого автомобіля згорток, у якому виявився пристрій стеження.

Джерело: Арахамія в Facebook, Арахамія в ефірі телеканалу "Наш", пише "Інтерфакс-Україна", Київська міська прокуратура

Facebook Арахамії

Дослівно: "Сьогодні о 13:25 приїхав на роботу, спрацював датчик тиску шин, вийшов з машини і оглянув колеса, під заднім правим колесом виявив невеликий згорток.

Викликав поліцію, працює бригада вибухотехніків. За попередніми даними, пристрій стеження".

Деталі: Пізніше в ефірі телеканалу "Наш" Арахамія повідомив, що після роботи вибухотехніків із собакою стало зрозуміло, що на місці немає вибухівки.

Як зазначили у прокуратурі, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом ймовірного стеження за нардепом.

За словами Арахамії, слідчі демонтували підозрілий предмет, він був на досить потужних магнітах.

Пряма мова: "Дістали його з чохла, там виявився предмет стеження, тобто GPS-трекер, який працює за допомогою SIM-карти. Вилучили, в тому числі, SIM-карту "Київстар", - розповів Арахамія.

Деталі: Депутат повідомив, що були виявлені також батарейки, щоб пристрій міг працювати протягом декількох місяців. Він зазначив, що не відомо, як довго цей пристрій вже працює.