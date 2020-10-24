Арахамия нашел под колесом авто подозрительный сверток
Суббота, 24 октября 2020, 14:43
Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обнаружил под колесом своего автомобиля сверток и вызвал полицию.
Источник: Арахамия в Facebook
Дословно: "Сегодня в 13:25 приехал на работу, сработал датчик давления шин, вышел из машины и осмотрел колёса, под задним правым колесом обнаружил небольшой свёрток.
Вызвал полицию, работает бригада взрывотехников.
По предварительным данным, устройство слежения".
Украинская правда