Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обнаружил под колесом своего автомобиля сверток и вызвал полицию.

Источник: Арахамия в Facebook

Facebook Арахамии

Дословно: "Сегодня в 13:25 приехал на работу, сработал датчик давления шин, вышел из машины и осмотрел колёса, под задним правым колесом обнаружил небольшой свёрток.

Вызвал полицию, работает бригада взрывотехников.

По предварительным данным, устройство слежения".