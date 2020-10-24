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Арахамия нашел под колесом авто подозрительный сверток

Суббота, 24 октября 2020, 14:43
Facebook Арахамии

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обнаружил под колесом своего автомобиля сверток и вызвал полицию.

Источник: Арахамия в Facebook

 
Facebook Арахамии

Дословно: "Сегодня в 13:25 приехал на работу, сработал датчик давления шин, вышел из машины и осмотрел колёса, под задним правым колесом обнаружил небольшой свёрток.

Вызвал полицию, работает бригада взрывотехников.

По предварительным данным, устройство слежения".

Украинская правда
Темы: Арахамия Слуга народа


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