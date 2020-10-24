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Арахамия нашел под колесом авто устройство слежения

Суббота, 24 октября 2020, 14:43
Арахамия нашел под колесом авто устройство слежения
Facebook Арахамии

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обнаружил под колесом своего автомобиля сверток, в котором было устройство слежения.

Источник: Киевская городская прокуратура, Арахамия в Facebook, Арахамия в эфире телеканала "Наш", пишет "Интерфакс-Украина"

 
Facebook Арахамии

Дословно: "Сегодня в 13:25 приехал на работу, сработал датчик давления шин, вышел из машины и осмотрел колёса, под задним правым колесом обнаружил небольшой свёрток.

Вызвал полицию, работает бригада взрывотехников. По предварительным данным, устройство слежения".

Детали: Позже в эфире телеканала "Наш" Арахамия сказал, что после работы взрывотехников с собакой стало понятно, что на месте нет взрывчатки.

Как отметили в прокуратуре, правоохранители открыли уголовное производство по факту возможного слежения за нардепом.

По словам Арахамии, следователи демонтировали подозрительный предмет, он был на достаточно мощных магнитах.

Прямая речь: "Достали его из чехла, там оказался предмет слежения, то есть GPS-трекер, который работает при помощи SIM-карты. Изъяли, в том числе, SIM-карту "Киевстар", - рассказал Арахамия.

Детали: Депутат сообщил, что были обнаружены также батарейки, чтобы устройство могло работать на протяжении нескольких месяцев. Он отметил, что не известно, как долго это устройство уже работает.

Украинская правда
Темы: Арахамия Слуга народа
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