Побиття ветерана АТО Івана Дєєва: нападнику оголосили підозру

Слідчі столичної поліції повідомили про підозру у вчиненні хуліганських дій щодо учасника АТО Івана Дєєва.

Джерело: повідомлення поліції Києва, Укрінформ

Деталі: До Печерського райуправління звернувся чоловік із повідомленням про те, що водій і пасажир автомобіля БМВ у ході конфлікту побили водія Audi та його дружину. Постраждалим виявився Іван Дєєв – ветеран війни на Донбасі, колишній військовополонений бойовиків (його визволили у 2019 році).

Правоохоронці виявили, що між учасниками дорожнього руху виник конфлікт, у ході якого один із водіїв разом із пасажиром побив іншого водія та його дружину.

Поліція провела оперативно-розшукові заходи та встановила двох осіб, причетних до правопорушення. Одному з них слідчий Печерського управління поліції уже повідомив про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до чотирьох років позбавлення волі, досудове розслідування триває.

Як розповів начальник Печерського управління поліції Андрій Дуброва, на вулиці Тютюнника між двома водіями стався дорожній конфлікт через першочерговість проїзду.

Пряма мова Дуброви: "Ми встановили, що чоловіки почали з’ясовувати стосунки щодо можливого порушення Правил дорожнього руху. У результаті один із водіїв з кулаками накинувся на опонента. Згодом у бійку між чоловіками втрутився ще пасажир БМВ та почав бити не тільки водія "Ауді", а і його дружину. Очевидці інциденту викликали поліцію, проте коли правоохоронці прибули на виклик, активні учасники конфлікту втекли з місця події".

Іван Дєєв

Передісторія: 16 жовтня у центрі Києва двоє чоловіків побили Івана Дєєва – ветерана війни на Донбасі, колишнього полоненого бойовиків (його визволили у 2019 році).

За даними журналіста Юрія Бутусова, автомобіль Дєєва на перехресті підрізав джип BMW. Ветеран разом із дружиною зробили зауваження водієві BMW, після чого з позашляховика вийшли двоє людей, побили Дєєва і відкинули на землю дружину. Дєєв отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості, а дружина – перелом пальця.

При цьому, як зазначав Бутусов, один із нападників подав заяву в поліцію, в якій вказав, що Дєєв напав на нього першим.

За словами журналіста, одним із нападників був Юрій Свиридов. Його Бутусов назвав "тіньовим мільйонером", кілька разів засудженим вихідцем із Донецька. Іншим нападникам нібито був Павло Степанченко, який теж раніше притягувався до відповідальності.