Избиение ветерана АТО Ивана Деева: нападающему объявили о подозрении

Следователи столичной полиции сообщили о подозрении в совершении хулиганских действий в отношении участника АТО Ивана Деева.

Источник: полиция Киева, Укринформ

Детали: В Печерское райуправление обратился мужчина с сообщением о том, что водитель и пассажир автомобиля БМВ в ходе конфликта избили водителя Audi и его жену. Пострадавшим оказался Иван Деев - ветеран войны в Донбассе, бывший военнопленный боевиков (его освободили в 2019 году).

Правоохранители выяснили, что между участниками дорожного движения возник конфликт, в ходе которого один из водителей вместе с пассажиром избил другого водителя и его жену.

Полиция провела оперативно-розыскные мероприятия и установила двух человек, причастных к правонарушению. Одному из них следователь Печерского управления полиции уже сообщил о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до четырех лет лишения свободы, досудебное расследование продолжается.

Как рассказал начальник Печерского управления полиции Андрей Дуброва, на улице Тютюнника между двумя водителями произошел дорожный конфликт из-за первоочередности проезда.

Прямая речь Дубровы: "Мы установили, что мужчины начали выяснять отношения по поводу возможного нарушения правил дорожного движения. В результате один из водителей с кулаками набросился на оппонента. Впоследствии в драку между мужчинами вмешался также пассажир БМВ и начал бить не только водителя "Ауди", но и его жену. Очевидцы инцидента вызвали полицию, однако когда правоохранители прибыли на вызов, активные участники конфликта скрылись с места происшествия".

Иван Деев

Предыстория: 16 октября в центре Киева двое мужчин избили Ивана Деева - ветерана войны на Донбассе, бывшего пленного боевиков (его освободили в 2019 году).

По данным журналиста Юрия Бутусова, автомобиль Деева на перекрестке подрезал джип BMW. Ветеран вместе с женой сделали замечание водителю BMW, после чего из внедорожника вышли два человека, избили Деева и толкнули на землю его жену. Деев получил телесные повреждения средней тяжести, а жена - перелом пальца.

При этом, как отмечал Бутусов, один из нападавших подал заявление в полицию, в котором указал, что Деев напал на него первым.

По словам журналиста, одним из нападавших был Юрий Свиридов. Его Бутусов назвал "теневым миллионером", несколько раз осужденным выходцем из Донецка. Другим нападающим якобы был Павел Степанченко, который тоже ранее привлекался к ответственности.