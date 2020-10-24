Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Депутат Сумської облради із погрозами вимагав гроші на виборчу кампанію

Субота, 24 жовтня 2020, 16:37
Депутат Сумської облради із погрозами вимагав гроші на виборчу кампанію

Правоохоронці викрили депутата Сумської облради на вимаганні грошей для передвиборчої кампанії.

Джерело: поліція Сумщини

Деталі: Працівники ГУ Національної поліції області спільно зі співробітниками СБУ під процесуальним керівництвом Сумської обласної прокуратури викрили депутата Сумської обласної ради, який вимагав у керівника комунального підприємства 4 000 доларів США "спонсорської допомоги" для проведення передвиборчої кампанії. 

Дослівно: "За даними досудового слідства, депутат, який є членом однієї з постійних комісій облради, вимагав у керівника комунального підприємства 4 000 доларів США за начебто раніше надане сприяння у вирішенні службового питання. Ці кошти він планував використати для проведення передвиборчої агітації.

Зловмисник навіть погрожував керівнику підприємства фізичною розправою у разі відмови профінансувати його.

 

Правоохоронці затримали депутата в обласному центрі, у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, під час отримання ним другої частини "допомоги" у розмірі 3 000 доларів США, які надалі були у нього вилучені".

 

Деталі: За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Українська правда
Теми: Сумська областьвиборигроші
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Сумська область
Запрацювала безкоштовна евакуація з Сумщини
Ворог атакував Сумщину: 110 вибухів, пошкоджені будинки і сільськогосподарська техніка
Ворог у червні втричі посилив обстріли північних кордонів України
Останні новини
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: