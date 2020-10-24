Депутат Сумської облради із погрозами вимагав гроші на виборчу кампанію

Правоохоронці викрили депутата Сумської облради на вимаганні грошей для передвиборчої кампанії.

Джерело: поліція Сумщини

Деталі: Працівники ГУ Національної поліції області спільно зі співробітниками СБУ під процесуальним керівництвом Сумської обласної прокуратури викрили депутата Сумської обласної ради, який вимагав у керівника комунального підприємства 4 000 доларів США "спонсорської допомоги" для проведення передвиборчої кампанії.

Дослівно: "За даними досудового слідства, депутат, який є членом однієї з постійних комісій облради, вимагав у керівника комунального підприємства 4 000 доларів США за начебто раніше надане сприяння у вирішенні службового питання. Ці кошти він планував використати для проведення передвиборчої агітації.

Зловмисник навіть погрожував керівнику підприємства фізичною розправою у разі відмови профінансувати його.

Правоохоронці затримали депутата в обласному центрі, у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, під час отримання ним другої частини "допомоги" у розмірі 3 000 доларів США, які надалі були у нього вилучені".

Деталі: За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру та обрання йому запобіжного заходу.