Депутат Сумского облсовета с угрозами требовал деньги на избирательную кампанию

Правоохранители разоблачили депутата Сумского облсовета на вымогательстве денег для предвыборной кампании.

Источник: полиция Сумской области

Детали: Работники ГУ Национальной полиции области совместно с сотрудниками СБУ под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры разоблачили депутата Сумского областного совета, который требовал у руководителя коммунального предприятия 4000 долларов США "спонсорской помощи" для проведения предвыборной кампании.

Дословно: "По данным предварительного следствия, депутат, являющийся членом одной из постоянных комиссий облсовета, требовал у руководителя коммунального предприятия 4000 долларов США за якобы ранее оказанное содействие в решении служебного вопроса. Эти средства он планировал использовать для проведения предвыборной агитации.

Злоумышленник даже угрожал руководителю предприятия физической расправой в случае отказа профинансировать его.

Правоохранители задержали депутата в областном центре, в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, во время получения им второй части "помощи" в размере 3000 долларов США, которые в дальнейшем были у него изъяты".

Детали: По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении и избрании ему меры пресечения.