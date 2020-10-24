Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Міноборони доплачуватиме військовим медикам, які лікують COVID-19

Субота, 24 жовтня 2020, 16:51

Військовим медикам, які лікують хворих на COVID-19, виплачуватимуть премії, в тому числі з фонду міністра оборони.

Джерело: Міноборони

Деталі: Міністр оборони Андрій Таран підписав наказ, згідно з яким військовослужбовців військово-медичних закладів, які беруть безпосередню участь у лікуванні хворих на COVID-19, щомісячно заохочуватимуть грошовою премією.

За його словами, через певні прогалини у нормативній базі, військовим медикам не була передбачена додаткова доплата у розмірі до 300 відсотків заробітної плати, яка, відповідно до постанови Кабінету міністрів, нараховується працівникам закладів охорони здоров’я Міністерства оборони України на період здійснення заходів, спрямованих на боротьбу з COVID-19.

Дослівно Таран: "Щоб усунути цю несправедливість, прийнято рішення виплачувати військовим медикам грошові премії, згідно з Дисциплінарним статутом ЗСУ, у тому числі із фонду міністра оборони України. Дані виплати нараховуватимуться за період від 2 червня 2020 року. Тобто, усі наші бійці в білих халатах, які перебувають на передовій боротьби з епідемією, отримають премії ще від червня цього року.

Так само вони виплачуватимуться і в подальшому, у період дії карантинних заходів, встановлених урядом".

Деталі: Виплату будуть здійснювати за місцем перебування військовослужбовців на грошовому забезпеченні. У наказі обов’язково зазначатимуть кількість діб, фактичний час виконання військовослужбовцем завдання та розмір премії.

Підставою для заохочення військовослужбовців є довідка від закладу охорони здоров’я з інформацією щодо поденного обліку фактичного часу виконання робіт з лікування хворих на COVID-19 та віднесення особи до відповідної категорії.

Перші виплати відбудуться вже у листопаді.

Українська правда
Теми: Мінобороникоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Кінотеатрам дозволили працювати в "червоній" зоні карантину

фото, оновленоАрахамія знайшов під колесом авто пристрій стеження

фотоОпитування від Зеленського: стало відомо, як будуть виглядати і працювати інтерв'юери

Четверта церква визнала автокефалію ПЦУ

СБУ викрила "перевертнів", які займалися "прослушкою" і продажем зброї

доповненоУ президента Польщі, який зустрічався з Зеленським, виявили коронавірус

Усі новини...
Міноборони
Закупівля неякісних бронежилетів: ексзаступнику міністра оборони повідомили про підозру
Сім'ям загиблих у катастрофі Ан-26 почали перераховувати гроші
Укроборонпром: Договір з Гладковським щодо бронемобілів уклало попереднє керівництво
Останні новини
16:57
Військові США провели секретні навчання у Німеччині
16:51
Міноборони доплачуватиме військовим медикам, які лікують COVID-19
16:37
Депутат Сумської облради із погрозами вимагав гроші на виборчу кампанію
16:34
Карабах: Азербайджан каже про наступ по всій лінії фронту
16:10
Кінотеатрам дозволили працювати в "червоній" зоні карантину
16:04
"Ворскла" у меншості відібрала очки в "Шахтаря"
15:56
Впродовж 2014-2020 років ООН залучив на допомогу постраждалому населенню понад $500 млн
15:53
Меркель закликала громадян обмежити соціальні контакти
15:30
Побиття ветерана АТО Івана Дєєва: нападнику оголосили підозру
15:01
Турчинов закликає викликати поліцію через "опитування Зеленського"
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!