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Міноборони доплачуватиме військовим медикам, які лікують COVID-19

Субота, 24 жовтня 2020, 16:51
Міноборони доплачуватиме військовим медикам, які лікують COVID-19

Військовим медикам, які лікують хворих на COVID-19, виплачуватимуть премії, в тому числі з фонду міністра оборони.

Джерело: Міноборони

Деталі: Міністр оборони Андрій Таран підписав наказ, згідно з яким військовослужбовців військово-медичних закладів, які беруть безпосередню участь у лікуванні хворих на COVID-19, щомісячно заохочуватимуть грошовою премією.

За його словами, через певні прогалини у нормативній базі, військовим медикам не була передбачена додаткова доплата у розмірі до 300 відсотків заробітної плати, яка, відповідно до постанови Кабінету міністрів, нараховується працівникам закладів охорони здоров’я Міністерства оборони України на період здійснення заходів, спрямованих на боротьбу з COVID-19.

Дослівно Таран: "Щоб усунути цю несправедливість, прийнято рішення виплачувати військовим медикам грошові премії, згідно з Дисциплінарним статутом ЗСУ, у тому числі із фонду міністра оборони України. Дані виплати нараховуватимуться за період від 2 червня 2020 року. Тобто, усі наші бійці в білих халатах, які перебувають на передовій боротьби з епідемією, отримають премії ще від червня цього року.

Так само вони виплачуватимуться і в подальшому, у період дії карантинних заходів, встановлених урядом".

Деталі: Виплату будуть здійснювати за місцем перебування військовослужбовців на грошовому забезпеченні. У наказі обов’язково зазначатимуть кількість діб, фактичний час виконання військовослужбовцем завдання та розмір премії.

Підставою для заохочення військовослужбовців є довідка від закладу охорони здоров’я з інформацією щодо поденного обліку фактичного часу виконання робіт з лікування хворих на COVID-19 та віднесення особи до відповідної категорії.

Перші виплати відбудуться вже у листопаді.

Українська правда

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Теми: Мінобороникоронавірус
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