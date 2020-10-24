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Минобороны будет доплачивать военным медикам, которые лечат COVID-19

Суббота, 24 октября 2020, 16:51
Минобороны будет доплачивать военным медикам, которые лечат COVID-19

Военным медикам, которые лечат больных COVID-19, будут выплачивать премии, в том числе из фонда министра обороны.

Источник: Минобороны

Детали: Министр обороны Андрей Таран подписал приказ, согласно которому военнослужащих военно-медицинских учреждений, которые принимают непосредственное участие в лечении больных COVID-19, ежемесячно будут поощрять денежной премией.

По его словам, из-за определенных пробелов в нормативной базе, военным медикам не была предусмотрена дополнительная доплата в размере до 300 процентов заработной платы, которая в соответствии с постановлением Кабинета министров, начисляется работникам учреждений здравоохранения Министерства обороны Украины на период осуществления мероприятий, направленных на борьбу с COVID-19.

Дословно Таран: "Чтобы устранить эту несправедливость, принято решение выплачивать военным медикам денежные премии, согласно Дисциплинарному уставу ВСУ, в том числе из фонда министра обороны Украины. Данные выплаты будут начисляться за период от 2 июня 2020 года. То есть, все наши бойцы в белых халатах, которые находятся на передовой борьбы с эпидемией, получат премии еще с июня этого года.

Так же они будут выплачиваться и в дальнейшем, в период действия карантинных мер, установленных правительством".

Детали: Выплату будут осуществлять по месту нахождения военнослужащих на денежном обеспечении. В приказе будут указывать количество дней, фактическое время выполнения военнослужащим задачи и размер премии.

Основанием для поощрения военнослужащих является справка от учреждения здравоохранения с информацией о посуточном учете фактического времени выполнения работ по лечению больных COVID-19 и отнесению лица к соответствующей категории.

Первые выплаты состоятся уже в ноябре.

Украинская правда

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Темы: Минобороныкоронавирус
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