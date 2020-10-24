Військові США провели секретні навчання у Німеччині

Європейське командування збройних сил США (EUCOM) 23 жовтня завершило секретні навчання на території Німеччини в рамках яких військові перевіряли здатність штабу швидко реагувати у випадку воєнної загрози.нної загрози.

Джерело: щоденна газета Міноборони США Stars and Stripes

Деталі: Куратор навчань EUCOM генерал-майор Джон Бойд розповів, що до навчать залучили близько 4,4 тисяч військовослужбовців із США та НАТО. Протягом тижня вони брали участь у моделюванні можливих відповідей союзників у разі початку військових дій.

Бойд наголосив, що навчання мають широкий фокус.

При цьому деталі навчань є секретними. Американські військові лише зазначили, що було відпрацьовано об'єднання сухопутних, морських, повітряних, космічних та кіберсил на випадок початку конфлікту. Навчання проводили на тлі збільшення активності Росії, що викликає стурбованість у американських військових.