Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Військові США провели секретні навчання у Німеччині

Субота, 24 жовтня 2020, 16:57

Європейське командування збройних сил США (EUCOM) 23 жовтня завершило секретні навчання Austere Challenge-2021 на території Німеччини в рамках яких військові перевіряли здатність штабу швидко реагувати у випадку воєнної загрози.

Джерело: щоденна газета Міноборони США Stars and Stripes

Деталі: Куратор навчань EUCOM генерал-майор Джон Бойд розповів, що до Austere Challenge-2021  залучили близько 4,4 тисяч військовослужбовців із США та НАТО. Протягом тижня вони брали участь у моделюванні можливих відповідей союзників у разі початку військових дій.

Бойд наголосив, що навчання мають широкий фокус.

При цьому деталі навчань є секретними. Американські військові лише зазначили, що було відпрацьовано об'єднання сухопутних, морських, повітряних, космічних та кіберсил на випадок початку конфлікту. Навчання проводили на тлі збільшення активності Росії, що викликає стурбованість у американських військових.

Українська правда
Теми: РосіяСШАНімеччинаНАТО


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Кінотеатрам дозволили працювати в "червоній" зоні карантину

фото, оновленоАрахамія знайшов під колесом авто пристрій стеження

фотоОпитування від Зеленського: стало відомо, як будуть виглядати і працювати інтерв'юери

Четверта церква визнала автокефалію ПЦУ

СБУ викрила "перевертнів", які займалися "прослушкою" і продажем зброї

доповненоУ президента Польщі, який зустрічався з Зеленським, виявили коронавірус

Усі новини...
Росія
Білоруська опозиціонерка ухилилася від відповіді про анексію Криму
США запровадили санкції проти російського інституту за поширення вірусного ПЗ
У ФСБ назвали ОРДЛО одним з каналів поширення COVID-19 в Росії
Останні новини
16:57
Військові США провели секретні навчання у Німеччині
16:51
Міноборони доплачуватиме військовим медикам, які лікують COVID-19
16:37
Депутат Сумської облради із погрозами вимагав гроші на виборчу кампанію
16:34
Карабах: Азербайджан каже про наступ по всій лінії фронту
16:10
Кінотеатрам дозволили працювати в "червоній" зоні карантину
16:04
"Ворскла" у меншості відібрала очки в "Шахтаря"
15:56
Впродовж 2014-2020 років ООН залучив на допомогу постраждалому населенню понад $500 млн
15:53
Меркель закликала громадян обмежити соціальні контакти
15:30
Побиття ветерана АТО Івана Дєєва: нападнику оголосили підозру
15:01
Турчинов закликає викликати поліцію через "опитування Зеленського"
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!