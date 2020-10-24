Военные США провели секретные учения в Германии

Европейское командование вооруженных сил США (EUCOM) 23 октября завершило секретные учения на территории Германии в рамках которых военные проверяли способность штаба быстро реагировать в случае военной угрозы.

Источник: ежедневная газета Минобороны США Stars and Stripes

Детали: Куратор учений EUCOM генерал-майор Джон Бойд рассказал, что к учениям привлекли около 4,4 тыс. военнослужащих из США и НАТО. В течение недели они участвовали в моделировании возможных ответов союзников в случае начала военных действий.

Бойд отметил, что учения имеют широкий фокус.

При этом детали учений являются секретными. Американские военные лишь отметили, что было отработано объединение сухопутных, морских, воздушных, космических и киберсил в случае начала конфликта. Обучение проводили на фоне увеличения активности России, которое вызывает обеспокоенность у американских военных.