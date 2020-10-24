Посольство США порадило американцям в Білорусі запастися їжею і водою

Посольство США у Мінську у зв’язку з закінченням терміну народного ультиматуму самопроголошеному президенту Александру Лукашенку радить американцям зробити запаси їжі, води і ліків через можливі протести.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на посольство США у Білорусі.

"В рамках ультиматуму в разі невиконання вимог оголошувалися і наслідки (протести, страйки, перекриття руху транспорту та інші заходи). Враховуючи ультиматум, сили безпеки та протестувальники можуть збільшити застосування сили під час протестів, демонстрацій, мітингів та інших подібних великих зборів" - попередили в диппредставництві.

Посольство поінформувало громадян США про необхідність проявляти підвищену обізнаність і пильність щодо потенційних протестних акцій.

"Посольство закликає громадян США уникати публічних демонстрацій, пам'ятати про своє оточення і про те, що мирні зібрання можуть швидко перерости в конфронтацію і насильство. Крім того, ці дії можуть призвести до збоїв у роботі громадського транспорту, затримок руху та/або закриття вулиць, а також до збільшення присутності поліції навколо місць проведення мітингів" - йдеться у повідомленні.

Крім того, американцям радять зробити запаси їжі, води, ліків та необхідних речей щонайменше на три дні.

Також в посольстві радять американцям вивчити шляхи виїзду з Білорусі.

Нагадаємо, 13 жовтня білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська висунула ультиматум самопроголошеному президенту Александру Лукашенку, давши йому 13 днів, на виконання народних вимог.