Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Посольство США порадило американцям в Білорусі запастися їжею і водою

Субота, 24 жовтня 2020, 17:09

Посольство США у Мінську у зв’язку з закінченням терміну народного ультиматуму самопроголошеному президенту Александру Лукашенку радить американцям зробити запаси їжі, води і ліків через можливі протести.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на посольство США у Білорусі.

"В рамках ультиматуму в разі невиконання вимог оголошувалися і наслідки (протести, страйки, перекриття руху транспорту та інші заходи).  Враховуючи ультиматум, сили безпеки та протестувальники можуть збільшити застосування сили під час протестів, демонстрацій, мітингів та інших подібних великих зборів" - попередили в диппредставництві.

Посольство поінформувало громадян США про необхідність проявляти підвищену обізнаність і пильність щодо потенційних протестних акцій.

"Посольство закликає громадян США уникати публічних демонстрацій, пам'ятати про своє оточення і про те, що мирні зібрання можуть швидко перерости в конфронтацію і насильство. Крім того, ці дії можуть призвести до збоїв у роботі громадського транспорту, затримок руху та/або закриття вулиць, а також до збільшення присутності поліції навколо місць проведення мітингів" - йдеться у повідомленні.

Крім того, американцям радять зробити запаси їжі, води, ліків та необхідних речей щонайменше на три дні.

Також в посольстві радять американцям вивчити шляхи виїзду з Білорусі.

Нагадаємо, 13 жовтня білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська висунула ультиматум самопроголошеному президенту Александру Лукашенку, давши йому 13 днів, на виконання народних вимог.

Теми: БілорусьСШАмітинги


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Кличко заразився коронавірусом

Карабах: Азербайджан каже про наступ по всій лінії фронту

Кінотеатрам дозволили працювати в "червоній" зоні карантину

фото, оновленоАрахамія знайшов під колесом авто пристрій стеження

фотоОпитування від Зеленського: стало відомо, як будуть виглядати і працювати інтерв'юери

Четверта церква визнала автокефалію ПЦУ

Усі новини...
Білорусь
Білоруська опозиціонерка ухилилася від відповіді про анексію Криму
Данілов каже, що після 1 листопада Росія може ввести війська в Білорусь
Білоруські автобуси: У Кличка заявили, що процедура лізингу врегульована законом
Останні новини
18:26
Трамп достроково проголосував на виборах
18:18
мапиПогода у неділю порадує теплом
17:57
Брюссель розширює комендантську годину і вводить нові обмеження
17:34
Кличко заразився коронавірусом
17:09
Посольство США порадило американцям в Білорусі запастися їжею і водою
17:07
Radisson планує відкрити новий готель в Одесі
16:57
Військові США провели секретні навчання у Німеччині
16:51
Міноборони доплачуватиме військовим медикам, які лікують COVID-19
16:37
Депутат Сумської облради із погрозами вимагав гроші на виборчу кампанію
16:34
Карабах: Азербайджан каже про наступ по всій лінії фронту
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!