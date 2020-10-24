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Посольство США посоветовало американцам в Беларуси запастись едой и водой

Суббота, 24 октября 2020, 17:09

Посольство США в Минске в связи с истечением срока народного ультиматума самопровозглашенному президенту Александру Лукашенко советует американцам сделать запасы еды, воды и лекарств из-за возможных протестов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на посольство США в Беларуси.

"В рамках ультиматума в случае невыполнения требований объявлялись и последствия (протесты, забастовки, перекрытие движения транспорта и другие мероприятия).  Учитывая ультиматум, силы безопасности и протестующие могут увеличить применение силы во время протестов, демонстраций, митингов и других подобных больших сборов" - предупредили в диппредставительстве.

Посольство проинформировало граждан США о необходимости проявлять повышенную осведомленность и бдительность в отношении потенциальных протестных акций.

"Посольство призывает граждан США избегать публичных демонстраций, помнить о своем окружении и о том, что мирные собрания могут быстро перерасти в конфронтацию и насилие. Кроме того, эти действия могут привести к сбоям в работе общественного транспорта, задержкам движения и/или закрытию улиц, а также к увеличению присутствия полиции вокруг мест проведения митингов", - говорится в сообщении.

Кроме того, американцам советуют сделать запасы еды, воды, лекарств и необходимых вещей минимум на три дня.

Также в посольстве советуют американцам изучить пути выезда из Беларуси.

Напомним, 13 октября белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская выдвинула ультиматум самопровозглашенному президенту Александру Лукашенко, дав ему 13 дней, на выполнение народных требований.

Темы: БеларусьСШАмитинги


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