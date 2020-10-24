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Посольство США посоветовало американцам в Беларуси запастись едой и водой

Суббота, 24 октября 2020, 17:09
Посольство США посоветовало американцам в Беларуси запастись едой и водой

Посольство США в Минске в связи с истечением срока народного ультиматума самопровозглашенному президенту Александру Лукашенко советует американцам сделать запасы еды, воды и лекарств из-за возможных протестов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на посольство США в Беларуси.

"В рамках ультиматума в случае невыполнения требований объявлялись и последствия (протесты, забастовки, перекрытие движения транспорта и другие мероприятия).  Учитывая ультиматум, силы безопасности и протестующие могут увеличить применение силы во время протестов, демонстраций, митингов и других подобных больших сборов" - предупредили в диппредставительстве.

Посольство проинформировало граждан США о необходимости проявлять повышенную осведомленность и бдительность в отношении потенциальных протестных акций.

"Посольство призывает граждан США избегать публичных демонстраций, помнить о своем окружении и о том, что мирные собрания могут быстро перерасти в конфронтацию и насилие. Кроме того, эти действия могут привести к сбоям в работе общественного транспорта, задержкам движения и/или закрытию улиц, а также к увеличению присутствия полиции вокруг мест проведения митингов", - говорится в сообщении.

Кроме того, американцам советуют сделать запасы еды, воды, лекарств и необходимых вещей минимум на три дня.

Также в посольстве советуют американцам изучить пути выезда из Беларуси.

Напомним, 13 октября белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская выдвинула ультиматум самопровозглашенному президенту Александру Лукашенко, дав ему 13 дней, на выполнение народных требований.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БеларусьСШАмитинги
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