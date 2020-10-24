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Брюссель розширює комендантську годину і вводить нові обмеження

Субота, 24 жовтня 2020, 17:57
Брюссель розширює комендантську годину і вводить нові обмеження

Міністр-президент Брюссельського регіону Руді Вервоорт у суботу оголосив про посилення з 26 жовтня обмежень з метою стримування поширення коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTBF.

"У нас галопуючі показники зараження, і ставкою в цьому є ризик краху лікарняної системи нашої країни" – сказав Вервоорт.

Разом з тим він визнав нерозуміння і обурення громадян через обмеження.

Нові заходи почнуть застосовуватися з понеділка і щонайменше до 19 листопада.

Зокрема, запроваджується заборона всіх аматорських спортивних змагань, тренування будуть дозволені тільки для дітей до 12 років.

Будуть закриті всі спортивні об’єкти, включаючи льодові катки, фітнес-центр і басейни.

Також передбачене закриття культурних центрів, театрів, кінотеатрів, музеїв, виставкових залів

Запроваджується заборона на зібрання більше 4 осіб.

Крім того, запроваджуються нові обмеження щодо весіль і похоронів. Магазини мають закриватися о 8 вечора, а покупки слід робити поодинці.

Також буде розширено термін дії комендантської години – з 22.00 до 6.00 (раніше з 00.00 до 5.00). 

" У нас є ключ до того, щоб діяти спільно і боротися з вірусом. Ми не виберемося, якщо те, що ми збираємося сьогодні запровадити, не отримає широкої підтримки населення. Це не звільняє нас від необхідності вживати заходів. Ситуація дуже серйозна, ми не можемо залишатися в стороні",-сказав міністр-президент Брюссельського регіону.

"Українська правда" у Threads

Теми: карантинкоронавірусБельгіяЄС
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