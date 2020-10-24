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Брюссель расширяет комендантский час и вводит новые ограничения

Суббота, 24 октября 2020, 17:57

Министр-президент Брюссельского региона Руди Вервоорт в субботу объявило об ужесточении с 26 октября ограничений с целью сдерживания распространения коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.

"У нас галопирующие показатели заражения, и ставкой в этом есть риск краха больничной системы нашей страны" – сказал Вервоорт.

Вместе с тем он признал непонимание и возмущение граждан из-за ограничений.

Новые меры начнут применяться с понедельника и по меньшей мере до 19 ноября.

В частности, вводится запрет всех любительских спортивных соревнований, тренировки будут разрешены только для детей до 12 лет.

Будут закрыты все спортивные объекты, включая ледовые катки, фитнес-центр и бассейны.

Также предусмотрено закрытие культурных центров, театров, кинотеатров, музеев, выставочных залов

Вводится запрет на собрания более 4 человек.

Кроме того, вводятся новые ограничения относительно свадеб и похорон. Магазины должны закрываться в 8 вечера, а покупки следует делать в одиночку.

Также будет расширен срок действия комендантского часа – с 22.00 до 6.00 (ранее с 00.00 до 5.00).

"У нас есть ключ к тому, чтобы действовать сообща и бороться с вирусом. Мы не выберемся, если то, что мы собираемся сегодня ввести, не получит широкой поддержки населения. Это не освобождает нас от необходимости принимать меры. Ситуация очень серьезная, мы не можем оставаться в стороне",-сказал министр-президент Брюссельского региона.

Темы: карантинкоронавирусБельгияЕС


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