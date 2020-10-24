Погода у неділю порадує теплом

В Україні у день виборів, 25 жовтня, очікується помірно тепла погода, опади малоймовірні на всій території, і лише в Карпатському регіоні пройде невеликий дощ.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: У неділю збережеться помірно тепла погода, над територією України, крім Карпат, продовжує знаходиться суха повітряна маса.

У південних регіонах вночі і вранці місцями туман, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі до +12 °. У західних областях 4-9° тепла, в Карпатах 7-9°, вдень 12-17°, у південних областях повітря прогріється до 18-20°С.

У Києві - без істотних опадів, вночі близько 10°, вдень від +12° до +14°, вітер північно-західний, 3-8 м/с, малохмарно.