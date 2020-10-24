Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Погода в воскресенье порадует теплом

Суббота, 24 октября 2020, 18:18
Погода в воскресенье порадует теплом
Фото: Эльдар Сарахман, УП

В Украине в день выборов, 25 октября, ожидается умеренно теплая погода, осадки маловероятны на всей территории, и лишь в Карпатском регионе пройдет небольшой дождь.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: В воскресенье сохранится умеренно теплая погода, над территорией Украины, кроме Карпат, продолжает находится сухая воздушная масса.

 

В южных регионах ночью и утром местами туман, ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью до +12°. В западных областях 4-9° тепла, в Карпатах - 7-9°, днем 12-17°, в южных областях воздух прогреется до 18-20°С.

В Киеве – без существенных осадков, ночью около 10°, днем от +12 до +14°, ветер северо-западный, 3-8 м/с, малооблачно.

Погода на Київщині
Погода на Київщині

"Украинская правда" в Threads

Темы: погодавиборыКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
погода
На Говерле молния убила мужчину и девочку
Сверхмощный шторм в Нидерландах: отменены сотни авиарейсов, парализовано движение транспорта
Германия начнет кампанию, чтобы предотвратить смерти из-за тепловых ударов
Последние новости
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
Все новости...
Реклама: