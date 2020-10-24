Погода в воскресенье порадует теплом

В Украине в день выборов, 25 октября, ожидается умеренно теплая погода, осадки маловероятны на всей территории, и лишь в Карпатском регионе пройдет небольшой дождь.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: В воскресенье сохранится умеренно теплая погода, над территорией Украины, кроме Карпат, продолжает находится сухая воздушная масса.

В южных регионах ночью и утром местами туман, ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью до +12°. В западных областях 4-9° тепла, в Карпатах - 7-9°, днем 12-17°, в южных областях воздух прогреется до 18-20°С.

В Киеве – без существенных осадков, ночью около 10°, днем от +12 до +14°, ветер северо-западный, 3-8 м/с, малооблачно.