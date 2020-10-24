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Війна на Донбасі: збройні формування Росії здійснили два обстріли

Субота, 24 жовтня 2020, 19:06
Війна на Донбасі: збройні формування Росії здійснили два обстріли

У суботу, 24 жовтня, підконтрольні РФ бойовики на Донеччині двічі порушили режим "тиші".

Джерело: вечірнє зведення штабу ООС

Деталі: Від початку поточної доби зафіксовані два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, неподалік населеного пункту Шуми ворог двічі провокував українських бійців "неприцільними пострілами зі стрілецької зброї".

Дослівно: "Вогонь у відповідь українські захисники не відкривали. Бойових втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає. Перебуваючи напоготові до адекватного реагування на будь-які провокативні дії противника, підрозділи Об’єднаних сил дотримуються досягнутих мирних домовленостей у повному обсязі".

Українська правда
Теми: війнаДонбасРосіяДонецька область
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