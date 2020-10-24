Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Війна на Донбасі: збройні формування Росії здійснили два обстріли

Субота, 24 жовтня 2020, 19:06

У суботу, 24 жовтня, підконтрольні РФ бойовики на Донеччині двічі порушили режим "тиші".

Джерело: вечірнє зведення штабу ООС

Деталі: Від початку поточної доби зафіксовані два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, неподалік населеного пункту Шуми ворог двічі провокував українських бійців "неприцільними пострілами зі стрілецької зброї".

Дослівно: "Вогонь у відповідь українські захисники не відкривали. Бойових втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає. Перебуваючи напоготові до адекватного реагування на будь-які провокативні дії противника, підрозділи Об’єднаних сил дотримуються досягнутих мирних домовленостей у повному обсязі".

Українська правда
Теми: війнаДонбасРосіяДонецька область


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Кличко заразився коронавірусом

Карабах: Азербайджан каже про наступ по всій лінії фронту

Кінотеатрам дозволили працювати в "червоній" зоні карантину

фото, оновленоАрахамія знайшов під колесом авто пристрій стеження

фотоОпитування від Зеленського: стало відомо, як будуть виглядати і працювати інтерв'юери

Четверта церква визнала автокефалію ПЦУ

Усі новини...
війна
Нагірний Карабах показав наслідки обстрілу Степанакерта
Карабах: Азербайджан каже про наступ по всій лінії фронту
КПВВ в Золотому та Щасті відкриють 10 листопада
Останні новини
19:55
Турція планує виробляти в Україні ударні безпілотники Bayraktar - Уруський
19:17
"Динамо" перемагає "Олександрію" і виходить на чисте перше місце
19:06
Війна на Донбасі: збройні формування Росії здійснили два обстріли
18:38
відеоНагірний Карабах показав наслідки обстрілу Степанакерта
18:26
Трамп достроково проголосував на виборах
18:18
мапиПогода у неділю порадує теплом
17:57
Брюссель розширює комендантську годину і вводить нові обмеження
17:34
Кличко заразився коронавірусом
17:09
Посольство США порадило американцям в Білорусі запастися їжею і водою
17:07
Radisson планує відкрити новий готель в Одесі
Усі новини...