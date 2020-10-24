Война на Донбассе: вооруженные формирования России осуществили два обстрела

В субботу, 24 октября, подконтрольные РФ боевики в Донецкой области дважды нарушили режим "тишины".

Источник: вечерняя сводка штаба ООС

Детали: С начала текущих суток зафиксированы два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Так, недалеко от населенного пункта Шумы враг дважды провоцировал украинских бойцов "неприцельными выстрелами из стрелкового оружия".

Дословно: "Огонь в ответ украинские защитники не открывали. Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет. Находясь наготове к адекватному реагированию на любые провокационные действия противника, подразделения Объединенных сил придерживаются достигнутых мирных договоренностей в полном объеме".