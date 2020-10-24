Україна в рамках домовленості з турецькою компанією Bayraktar про розміщення в країні виробництва безпілотних літальних апаратів шукає відповідний майданчик для такого підприємства.

Джерело: Віце-прем'єр-міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, якого цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Турецька сторона готова зробити інвестицію. Їм від нас необхідна площадка з відповідними вимогами, на якій вони побудують підприємство, яке в підсумку потім буде виробляти ці апарати".

Деталі: Уруський уточнив, що такий змінений підхід турецька сторона представила недавно, а раніше вона готова була розмістити виробництво на одному з підприємств "Укроборонпрому".

Віце-прем'єр уточнив, що на підприємстві Bayraktar в Україні будуть працювати українські інженери та конструктори, і воно отримає право продажу БПЛА як на українському, так і на інших ринках.

Чиновник додав, що розглядається також можливість спільного виробництва з Туреччиною пересувних протитанкових ракетних комплексів і організація спільного підприємства з виробництва в Туреччині авіаційних двигунів, як для БПЛА, так і для вертольотів і можливого турецького перспективного бойового літака.

Віце-прем'єр підкреслив, що загальний принцип: "якщо їх продукція - то локалізація у нас, наша продукція - локалізація у них".

Уруський додав, що домовленостями передбачено створення декількох спільних підприємств, "в тому числі в морській тематиці", оскільки Міноборони України зацікавилося турецькими корветами. Детальних переговорів з цього питання ще не було, але перший корвет може бути побудований в Туреччині, а решта вже на українському підприємстві.

Довідково: "Байрактар ТБ2" — турецький ударний оперативно-тактичний середньовисотний безпілотний літальний апарат з великою тривалістю польоту. Розробка і виробництво компанії "Байкар Макина".

Нагадаємо: успішні випробування ударних турецьких безпілотників Bayraktar пройшли в Україні ще в березні 2019 року.