Турция планирует производить в Украине ударные беспилотники Bayraktar — Уруский

Украина в рамках договоренности с турецкой компанией Bayraktar о размещении в стране производства беспилотных летательных аппаратов ищет соответствующую площадку для такого предприятия.

Источник: Вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, которого цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Турецкая сторона готова сделать инвестицию. Им от нас необходима площадка с соответствующими требованиями, на которой они построят предприятие, которое в итоге потом будет производить эти аппараты".

Детали: Уруский уточнил, что такой измененный подход турецкая сторона представила недавно, а ранее она готова была разместить производство на одном из предприятий "Укроборонпрома".

Вице-премьер уточнил, что на предприятии Bayraktar в Украине будут работать украинские инженеры и конструкторы, и оно получит право продажи БПЛА как на украинском, так и на других рынках.

Чиновник добавил, что рассматривается возможность совместного производства с Турцией передвижных противотанковых ракетных комплексов и организация совместного предприятия по производству в Турции авиационных двигателей, как для БПЛА, так и для вертолетов и возможного турецкого перспективного боевого самолета.

Вице-премьер подчеркнул, что общий принцип: "если их продукция – то локализация у нас, наша продукция – локализация у них".

Уруский добавил, что договоренностями предусмотрено создание нескольких совместных предприятий, "в том числе в морской тематике", так как Минобороны Украины заинтересовалось турецкими корветами. Детальных переговоров еще не было, но первый корвет может быть построен в Турции, а остальные уже на украинском предприятии.

Справка: "Байрактар ТБ2" - турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета. Разработка и производство компании "Байкар Макина".

Напомним: успешные испытания ударных турецких беспилотников Bayraktar прошли в Украине еще в марте 2019 года.