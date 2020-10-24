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Йшов з Криму: в Азовському морі на російському танкері пролунав вибух

Субота, 24 жовтня 2020, 21:02

В Азовському морі стався вибух на російському танкері "Генерал Азі Асланов", на даний момент проходить рятувальна операція, трьох членів екіпажу не можуть знайти.

Джерело: російське видання РБК з посиланням на Росморречфлот

Деталі: Інформація про інцидент надійшла о 18:40 за московським часом, судно прямувало в Ростов-на-Дону з окупованої Керчі.

Екіпаж судна складається з 13 осіб, десятеро з них врятував теплохід, що проходив поблизу. Трьох людей, що опинилися за бортом, шукають рятувальники.

На кораблі почалася пожежа, але воно поки залишається на плаву. Три російських рятувальних судна прямують до палаючого танкера.

РБК пише, що на танкері "вибухнув танк".

При цьому МНС РФ повідомляє, що танкер йшов порожнім.

За даними сервісу Vessel Finder, який дозволяє відстежувати переміщення суден в режимі реального часу, "Генерал Азі Асланов" прямував з Керчі у Ростов-на-Дону, куди мав прибути о 6 ранку 25 жовтня.

Власником судна значиться турецька компанія Palmali Shipping Agency, танкер був побудований в Туреччині у 2005 році, але ходив під російським прапором. Порт приписки у судна - Таганрог.

Теми: КримРосіяАзовське море


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