Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Йшов з Криму: в Азовському морі на російському танкері пролунав вибух

Субота, 24 жовтня 2020, 21:02
Йшов з Криму: в Азовському морі на російському танкері пролунав вибух

В Азовському морі стався вибух на російському танкері "Генерал Азі Асланов", на даний момент проходить рятувальна операція, трьох членів екіпажу не можуть знайти.

Джерело: російське видання РБК з посиланням на Росморречфлот

Деталі: Інформація про інцидент надійшла о 18:40 за московським часом, судно прямувало в Ростов-на-Дону з окупованої Керчі.

Екіпаж судна складається з 13 осіб, десятеро з них врятував теплохід, що проходив поблизу. Трьох людей, що опинилися за бортом, шукають рятувальники.

На кораблі почалася пожежа, але воно поки залишається на плаву. Три російських рятувальних судна прямують до палаючого танкера.

МНС РФ повідомляє, що танкер йшов порожнім.

За даними сервісу Vessel Finder, який дозволяє відстежувати переміщення суден в режимі реального часу, "Генерал Азі Асланов" прямував з Керчі у Ростов-на-Дону, куди мав прибути о 6 ранку 25 жовтня.

Власником судна значиться турецька компанія Palmali Shipping Agency, танкер був побудований в Туреччині у 2005 році, але ходив під російським прапором. Порт приписки у судна - Таганрог.

"Українська правда" у Threads

Теми: КримРосіяАзовське море
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Крим
На виїзд з окупованого Криму також почав утворюватися затор
Морпіх вперше розповів, як намагався підірвати мости на Чонгар
Агент на прізвисько "Котигорошко"? Деталі справи ексголови кримського СБУ Олега Кулініча, якого обвинувачують у держзраді
Останні новини
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: