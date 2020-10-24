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Шел из Крыма: в Азовском море на российском танкере прогремел взрыв

Суббота, 24 октября 2020, 21:02
Шел из Крыма: в Азовском море на российском танкере прогремел взрыв

В Азовском море произошел взрыв на российском танкере "Генерал Ази Асланов", на данный момент проходит спасательная операция, троих членов экипажа не могут найти.

Источник: российское издание РБК со ссылкой на Росморречфлот

Детали: Информация об инциденте поступила в 18:40 по московскому времени, судно следовало в Ростов-на-Дону из оккупированной Керчи.

Экипаж судна состоит из 13 человек, десятерых из них спас проходящий поблизости теплоход "Сириус". Троих людей, оказавшихся за бортом, ищут спасатели.

На корабле не начался пожар, но оно пока остается на плаву. Три российский спасательных судна направляются к горящему танкеру.

МЧС РФ сообщает, что танкер шел пустым.

По данным сервиса Vessel Finder, позволяющим отслеживать перемещения судов в режиме реального времени, "Генерал Ази Асланов" направлялся из Керчи в Ростов-на-Дону, куда должен был прибыть в 6 утра 25 октября.

Владельцем судна значится турецкая компания Palmali Shipping Agency, танкер был построен в Турции в 2005 году, но ходил под российским флагом. Порт приписки у судна — Таганрог.

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Темы: КрымРосcияАзовское море
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