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В Одесі затримали громадян Ізраїлю з центнером кокаїну

Субота, 24 жовтня 2020, 21:20

Прикордонники спільно з СБУ в Одесі затримали чотирьох громадян Ізраїлю з понад 120 кг кокаїну.

Джерело: повідомлення Державної прикордонної служби України

Деталі: Правоохоронці провели операцію, аби вийти на злочинців, які забезпечували функціонування каналу контрабанди кокаїну.

Затримання провели оперативні співробітники Південного регіонального управління Держприкордонслужби України спільно зі слідчими управління СБУ в Одеській області під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.

Зазначається, що затримані іноземці причетні до контрабанди наркотиків, які доставляли з Перу в Україну в контейнері через Одеський морський торговельний порт.

Українська правда
Теми: наркотикиПрикордонна службаСБУОдеса


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