Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Одесі затримали громадян Ізраїлю з центнером кокаїну

Субота, 24 жовтня 2020, 21:20
В Одесі затримали громадян Ізраїлю з центнером кокаїну

Прикордонники спільно з СБУ в Одесі затримали чотирьох громадян Ізраїлю з понад 120 кг кокаїну.

Джерело: повідомлення Державної прикордонної служби України

Деталі: Правоохоронці провели операцію, аби вийти на злочинців, які забезпечували функціонування каналу контрабанди кокаїну.

Затримання провели оперативні співробітники Південного регіонального управління Держприкордонслужби України спільно зі слідчими управління СБУ в Одеській області під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.

Зазначається, що затримані іноземці причетні до контрабанди наркотиків, які доставляли з Перу в Україну в контейнері через Одеський морський торговельний порт.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: наркотикиПрикордонна службаСБУОдеса
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
наркотики
У Канаді власник магазину "чистих" наркотиків помер від передозування
У Дніпрі викрили наркосиндикат, який "кришували" поліцейські
Накурились PVP і померли: у Києві виявили тіла двох дівчат-підлітків
Останні новини
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: