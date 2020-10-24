В Одесі затримали громадян Ізраїлю з центнером кокаїну

Прикордонники спільно з СБУ в Одесі затримали чотирьох громадян Ізраїлю з понад 120 кг кокаїну.

Джерело: повідомлення Державної прикордонної служби України

Деталі: Правоохоронці провели операцію, аби вийти на злочинців, які забезпечували функціонування каналу контрабанди кокаїну.

Затримання провели оперативні співробітники Південного регіонального управління Держприкордонслужби України спільно зі слідчими управління СБУ в Одеській області під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.

Зазначається, що затримані іноземці причетні до контрабанди наркотиків, які доставляли з Перу в Україну в контейнері через Одеський морський торговельний порт.