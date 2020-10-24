В Одессе задержали граждан Израиля с центнером кокаина

Пограничники совместно с СБУ в Одессе задержали четырех граждан Израиля с более чем 120 кг кокаина.

Источник: сообщение Государственной пограничной службы Украины

Детали: Правоохранители провели операцию, чтобы выйти на преступников, которые обеспечивали функционирование канала контрабанды кокаина.

Задержание провели оперативные сотрудники Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины совместно со следователями управления СБУ в Одесской области под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что задержанные иностранцы причастны к контрабанде наркотиков, которые доставляли из Перу в Украину в контейнере через Одесский морской торговый порт.