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В Одессе задержали граждан Израиля с центнером кокаина

Суббота, 24 октября 2020, 21:20

Пограничники совместно с СБУ в Одессе задержали четырех граждан Израиля с более чем 120 кг кокаина.

Источник: сообщение Государственной пограничной службы Украины

Детали: Правоохранители провели операцию, чтобы выйти на преступников, которые обеспечивали функционирование канала контрабанды кокаина.

Задержание провели оперативные сотрудники Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины совместно со следователями  управления СБУ в Одесской области под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что задержанные иностранцы причастны к контрабанде наркотиков, которые доставляли из Перу в Украину в контейнере через Одесский морской торговый порт.

Украинская правда
Темы: наркотикиПограничная службаСБУОдесса


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