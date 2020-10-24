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Ердоган радить Макрону лікувати психіку через ворожість до ісламу

Субота, 24 жовтня 2020, 22:02

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив у суботу, що його французький колега Еммануель Макрон потребує "психічного лікування" через свою ворожість до ісламу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Daily Sabah.

"У чому проблема Макрона з ісламом і мусульманами? Він потребує лікування психічного здоров'я", - заявив Ердоган на з'їзді правлячої Партії справедливості і розвитку.

"Що можна сказати главі держави, який так ставиться до мільйонів представників релігійної меншини у своїй країні? Перш за все, (йому потрібна) психічна перевірка", - додав президент Туреччини.

У жовтні Макрон виступив з великою промовою на тему боротьби з "ісламським сепаратизмом" у Франції. Він повідомив, що 9 грудня представлять відповідний законопроєкт: він буде спрямований на зміцнення республіканських цінностей, а особливу увагу французька влада приділить навчанню дітей.

Макрон також заявив, що спільно з Радою мусульман Франції необхідно створити організацію, яка дозволить побудувати "освічений іслам" в країні. За його словами, треба звільнити іслам від іноземного впливу і посилити контроль за фінансуванням мечетей.

Теми: ЕрдоганрелігіяФранція


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