Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Эрдоган советует Макрону лечить психику из-за враждебности к исламу

Суббота, 24 октября 2020, 22:02
Эрдоган советует Макрону лечить психику из-за враждебности к исламу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, что его французский коллега Эммануэль Макрон нуждается в "психическом лечении" из-за своей враждебности к исламу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Daily Sabah.

"В чем проблема Макрона с исламом и мусульманами? Он нуждается в лечении психического здоровья", - заявил Эрдоган на съезде правящей Партии справедливости и развития.

"Что можно сказать главе государства, который так относится к миллионам представителей религиозного меньшинства в своей стране? Прежде всего, (ему нужна) психическая проверка", - добавил президент Турции.

В октябре Макрон выступил с большой речью на тему борьбы с "исламским сепаратизмом" во Франции. Он сообщил, что 9 декабря представят соответствующий законопроект: он будет направлен на укрепление республиканских ценностей, а особое внимание французские власти уделят обучению детей.

Макрон также заявил, что совместно с Советом мусульман Франции необходимо создать организацию, которая позволит построить "просвещенный ислам" в стране. По его словам, надо освободить ислам от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей.

Темы: ЭрдоганрелигияФранция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Эрдоган
Эрдоган объяснил, почему, несмотря на позицию РФ, отдал командиров из "Азовстали" Украине
Президент Евросовета встретился с Эрдоганом для улучшения отношений
Эрдоган согласился разблокировать вступление Швеции в НАТО
Последние новости
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
Все новости...
Реклама: