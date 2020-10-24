Эрдоган советует Макрону лечить психику из-за враждебности к исламу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, что его французский коллега Эммануэль Макрон нуждается в "психическом лечении" из-за своей враждебности к исламу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Daily Sabah.

"В чем проблема Макрона с исламом и мусульманами? Он нуждается в лечении психического здоровья", - заявил Эрдоган на съезде правящей Партии справедливости и развития.

"Что можно сказать главе государства, который так относится к миллионам представителей религиозного меньшинства в своей стране? Прежде всего, (ему нужна) психическая проверка", - добавил президент Турции.

В октябре Макрон выступил с большой речью на тему борьбы с "исламским сепаратизмом" во Франции. Он сообщил, что 9 декабря представят соответствующий законопроект: он будет направлен на укрепление республиканских ценностей, а особое внимание французские власти уделят обучению детей.

Макрон также заявил, что совместно с Советом мусульман Франции необходимо создать организацию, которая позволит построить "просвещенный ислам" в стране. По его словам, надо освободить ислам от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей.