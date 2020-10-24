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SpaceX показала вихід на орбіту нової групи інтернет-супутників Starlink

Субота, 24 жовтня 2020, 22:19

Важка ракета-носій Falcon 9 у суботу, 24 жовтня, успішно вивела на низьку навколоземну орбіту нову партію із 60 міні-супутників, призначених для розгортання глобальної мережі інтернет Starlink.

Джерело: SpaceX у Твіттер

Дослівно: "Вихід 60 супутників Starlink підтверджений".

Деталі: Суботній запуск - це вже п'ятнадцятий вихід на орбіту групи інтернет-супутників, починаючи з травня минулого року і третій в поточному місяці.

Попередні партії з 60 супутників в межах проєкту Starlink були запущені 6 та 18 жовтня.

На даний момент орбітальна група Starlink складається вже з 893 космічних апаратів.

Запуск був здійснений об 11:31 за часом Східного узбережжя США (18:31 за київським часом) з мису Канаверал у Флориді, США.

Нагадаємо: Компанія SpaceX планує вивести на орбіту 12 тисяч космічних апаратів даного типу на першому етапі, а пізніше збільшити їх кількість до 30 тисяч.

Мета Starlink - формування повномасштабної мережі для широкосмугового доступу в інтернет з будь-якого куточка нашої планети.

Українська правда
Теми: інтернеткосмосІлон Маск


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