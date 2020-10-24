SpaceX показала выход на орбиту новой группы интернет-спутников Starlink

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в субботу, 24 октября, успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 мини-спутников, предназначенных для развертывания глобальной сети интернет Starlink.

Источник: SpaceX в Твиттер

Дословно: "Вывод 60 спутников Starlink подтвержден".

Детали: Субботний запуск – это уже пятнадцатый вывод на орбиту группы интернет-спутников, начиная с мая прошлого года и третий в текущем месяце.

Предыдущие партии из 60 спутников в рамках проекта Starlink были запущены 6 и 18 октября.

На данный момент орбитальная группа Starlink состоит уже из 893 космических аппаратов.

Deployment of 60 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/yJlyu8cLyX — SpaceX (@SpaceX) October 24, 2020

Запуск был осуществлен в 11:31 по времени Восточного побережья США (18:31 по Киевскому времени) с мыса Канаверал во Флориде, США.

Напомним: Компания SpaceX планирует вывести на орбиту 12 тысяч космических аппаратов данного типа на первом этапе, а позже увеличить их количество до 30 тысяч.

Цель Starlink – формирование полномасштабной сети для широкополосного доступа в интернет с любого уголка нашей планеты.