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Тисячі людей протестували у Лондоні проти карантинних обмежень

Неділя, 25 жовтня 2020, 00:20

У Лондоні тисячі осіб взяли участь у марші проти обмежень, які уряд запроваджує для боротьби із коронавірусом. 

Джерело: The Guardian

Деталі: За словами засновниці організації "Збережемо наші права" Луїзи Креффілд, карантинні заходи наносять більше шкоди, ніж користі. 

Активісти звинувачують владу у порушенні права на приватне та сімейне життя, посяганні на фізичну недоторканність, порушенні конфіденційності. 

 
Фото: Justin Tallis/AFP

Водночас поліція взагалі рекомендувала громадянам не відвідувати будь-які зібрання для захисту себе та інших. 

 
Фото: Anadolu Agency

Нагадаємо: 

Українська правда
Теми: Велика Британіякарантин


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