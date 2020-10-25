Тисячі людей протестували у Лондоні проти карантинних обмежень
Неділя, 25 жовтня 2020, 00:20
У Лондоні тисячі осіб взяли участь у марші проти обмежень, які уряд запроваджує для боротьби із коронавірусом.
Джерело: The Guardian
Деталі: За словами засновниці організації "Збережемо наші права" Луїзи Креффілд, карантинні заходи наносять більше шкоди, ніж користі.
Активісти звинувачують владу у порушенні права на приватне та сімейне життя, посяганні на фізичну недоторканність, порушенні конфіденційності.
Водночас поліція взагалі рекомендувала громадянам не відвідувати будь-які зібрання для захисту себе та інших.
Нагадаємо:
- За останніми даними, у Великій Британії загалом виявили 854 тисячі випадків захворювання на коронавірус. Лише за минулу добу підтвердили більше 23 тисяч нових хворих.
Українська правда