Тысячи людей протестовали в Лондоне против карантина
Воскресенье, 25 октября 2020, 00:20
В Лондоне тысячи человек приняли участие в марше против ограничений, которые правительство вводит для борьбы с коронавирусом.
Источник: The Guardian
Детали: По словам основательницы организации "Сохраним наши права" Луизы Креффилд, карантинные меры наносят больше вреда, чем пользы.
Активисты обвиняют власти в нарушении права на частную и семейную жизнь, посягательстве на физическую неприкосновенность, нарушение конфиденциальности.
В то же время полиция вообще рекомендовали гражданам не посещать любые собрания для защиты себя и других.
Напомним:
- По последним данным, в Великобритании в целом обнаружили 854 тысячи случаев заболевания коронавирусом. Только за минувшие сутки подтвердили более 23 тысяч новых больных.
Украинская правда