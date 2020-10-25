Тысячи людей протестовали в Лондоне против карантина

В Лондоне тысячи человек приняли участие в марше против ограничений, которые правительство вводит для борьбы с коронавирусом.

Источник: The Guardian

Детали: По словам основательницы организации "Сохраним наши права" Луизы Креффилд, карантинные меры наносят больше вреда, чем пользы.

Активисты обвиняют власти в нарушении права на частную и семейную жизнь, посягательстве на физическую неприкосновенность, нарушение конфиденциальности.

Фото: Justin Tallis/AFP

В то же время полиция вообще рекомендовали гражданам не посещать любые собрания для защиты себя и других.

Фото: Anadolu Agency

Напомним: