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Тысячи людей протестовали в Лондоне против карантина

Воскресенье, 25 октября 2020, 00:20

В Лондоне тысячи человек приняли участие в марше против ограничений, которые правительство вводит для борьбы с коронавирусом.

Источник: The Guardian

Детали: По словам основательницы организации "Сохраним наши права" Луизы Креффилд, карантинные меры наносят больше вреда, чем пользы.

Активисты обвиняют власти в нарушении права на частную и семейную жизнь, посягательстве на физическую неприкосновенность, нарушение конфиденциальности.

 
Фото: Justin Tallis/AFP

В то же время полиция вообще рекомендовали гражданам не посещать любые собрания для защиты себя и других.

 
Фото: Anadolu Agency

Напомним:

Украинская правда
Темы: Великобританиякарантин


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