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"День тиші": поліція відкрила 29 проваджень та склала більше сотні протоколів

Неділя, 25 жовтня 2020, 00:57
День тиші: поліція відкрила 29 проваджень та склала більше сотні протоколів

Напередодні місцевих виборів до поліції надійшла 891 заява про порушення. Цього ж дня правоохоронці відкрили 29 проваджень та склали 109 адмінпротоколів щодо порушення виборчого законодавства. 

Джерело: Управління комунікації Національної поліції 

Деталі: Зокрема у "день тиші" розпочали 8 кримінальних проваджень через перешкоджання здійсненню виборчого права, 6 – через підкуп виборця.

Найбільше повідомлень про порушення стосувалась незаконної агітації – 507. Передвиборча реклама була розміщена на білбордах (218) та на будівлях (125). Також були й такі особи, які роздавали інформацію про кандидатів (83 порушення) та закликали голосувати за конкретну партію (35). 

Такі ж порушення зафіксовані у ЗМІ та на автомобілях. 

Лідером за числом порушень стала Дніпропетровщина – 62. Недалеко відійшли Рівненська (59), Донецька (48) та Харківська (44) області.

Половина протоколів про вчинення адмінправопорушень стосувались порушення обмежень ведення агітації. Трохи менше протоколів склали через виготовлення та розповсюдження матеріалів агітації без відомостей про установу. 

 

Нагадаємо: 

  • 25 жовтня в Україні відбудуться місцеві вибори. Зокрема, обиратимуть депутатів обласних, міських, районних, селищних та сільських рад. Також громадяни голосуватимуть за міських, селищних та сільських голів.

Українська правда

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Теми: вибориполіція
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