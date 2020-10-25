Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"День тишины": полиция открыла 29 производств и составила более сотни протоколов

Воскресенье, 25 октября 2020, 00:57
День тишины: полиция открыла 29 производств и составила более сотни протоколов

Накануне местных выборов в полицию поступило 891 заявление о нарушениях. В этот же день правоохранители открыли 29 производств и составили 109 админпротоколов о нарушении избирательного законодательства.

Источник: Управление коммуникации Национальной полиции

Детали: В частности, в "день тишины" начали 8 уголовных производств из-за препятствования осуществлению избирательного права, 6 – из-за подкупа избирателя.

Больше всего сообщений о нарушениях касались незаконной агитации – 507. Предвыборная реклама была размещена на билбордах (218) и на зданиях (125). Также были и такие лица, которые раздавали информацию о кандидатах (83 нарушения) и призывали голосовать за конкретную партию (35).

Такие же нарушения зафиксированы в СМИ и на автомобилях.

Лидером по числу нарушений стала Днепропетровщина – 62. Недалеко ушли Ровенская (59), Донецкая (48) и Харьковская (44) области.

Половина протоколов о совершении админправонарушений касались нарушения ограничений ведения агитации. Чуть меньше протоколов составили из-за изготовления и распространения материалов агитации без сведений об учреждении.

 

Напомним:

  • 25 октября в Украине пройдут местные выборы. В частности, будут избирать депутатов областных, городских, районных, поселковых и сельских советов. Также граждане будут голосовать за городских, поселковых и сельских голов.

Украинская правда
Темы: виборыполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
виборы
Потенциальный кандидат в президенты США преуменьшил значение войны в Украине
Министр обороны Британии подтвердил, что уйдет с должности и не будет баллотироваться
Премьер Польши подтвердил планы об одновременных выборах и референдуме по миграции
Последние новости
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
Все новости...
Реклама: