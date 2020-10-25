"День тишины": полиция открыла 29 производств и составила более сотни протоколов

Накануне местных выборов в полицию поступило 891 заявление о нарушениях. В этот же день правоохранители открыли 29 производств и составили 109 админпротоколов о нарушении избирательного законодательства.

Источник: Управление коммуникации Национальной полиции

Детали: В частности, в "день тишины" начали 8 уголовных производств из-за препятствования осуществлению избирательного права, 6 – из-за подкупа избирателя.

Больше всего сообщений о нарушениях касались незаконной агитации – 507. Предвыборная реклама была размещена на билбордах (218) и на зданиях (125). Также были и такие лица, которые раздавали информацию о кандидатах (83 нарушения) и призывали голосовать за конкретную партию (35).

Такие же нарушения зафиксированы в СМИ и на автомобилях.

Лидером по числу нарушений стала Днепропетровщина – 62. Недалеко ушли Ровенская (59), Донецкая (48) и Харьковская (44) области.

Половина протоколов о совершении админправонарушений касались нарушения ограничений ведения агитации. Чуть меньше протоколов составили из-за изготовления и распространения материалов агитации без сведений об учреждении.

Напомним: