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Помпео провів телефонну розмову з Лукашенком

Неділя, 25 жовтня 2020, 10:27

Державний секретар США Майк Помпео провів телефонну розмову із самопроголошеним президентом Білорусі Александром Лукашенком і закликав негайно звільнити затриманого американського громадянина.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

Розмова відбулася 24 жовтня і стосувалася, зокрема, політтехнолога з білоруським корінням Віталія Шклярова, який має американське громадянство. "Державний секретар закликав до повного звільнення і дозволу на негайний виїзд з Білорусі незаконно затриманого громадянина США Віталія Шклярова", - зазначили у Держдепартаменті у відповідь на запит видання.

Крім цього, Помпео "вчергове заявив про те, що Сполучені Штати підтримують прагнення білоруського народу до демократії", додали в пресслужбі.

Шкляров був затриманий у Гомелі 29 липня, йому висунуто обвинувачення в організації групових дій, що грубо порушують громадський порядок і пов'язаних з непокорою законним вимогам влади. За словами адвоката, його клієнт вважав себе невинним, а затримання пов'язував зі своїми публікаціями про Білорусь у різних ЗМІ.

Зазначимо, що на сайті Держдепу США немає інформації про телефонну розмову, в той же час, вона є на сайті Лукашенка. Повідомляється, що під час розмови Лукашенко сказав Помпео, що "Росія є головним союзником, особливо відзначивши підтримку, яку вони надають в даний період".

"Разом з тим, як було відмічено, Росія не втручається у внутрішні справи Білорусі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 13 жовтня білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська висунула льтиматум самопроголошеному президенту Александру Лукашенку, давши йому 13 днів, на виконання народних вимог.

Теми: ЛукашенкоСША


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