Помпео провел телефонный разговор с Лукашенко

Государственный секретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко и призвал немедленно освободить задержанного американского гражданина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Разговор состоялся 24 октября и касался, в частности, политтехнолога с белорусскими корнями Виталия Шклярова, который имеет американское гражданство.

"Государственный секретарь призвал к полному освобождению и разрешению на немедленный выезд из Беларуси незаконно задержанного гражданина США Виталия Шклярова", - отметили в Госдепартаменте в ответ на запрос издания.

Кроме этого, Помпео "снова заявил о том, что Соединенные Штаты поддерживают стремление белорусского народа к демократии", - добавили в пресс-службе.

Шкляров был задержан в Гомеле 29 июля, ему предъявлено обвинение в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и связанных с неповиновением законным требованиям властей. По словам адвоката, его клиент считал себя невиновным, а задержание связывал со своими публикациями о Беларуси в различных СМИ.

Отметим, что на сайте Госдепа США нет информации о телефонном разговоре, в то же время, она есть на сайте Лукашенко. Сообщается, что во время разговора Лукашенко сказал Помпео, что "Россия является главным союзником, особенно отметив поддержку, которую они оказывают в данный период".

"Вместе с тем, как было отмечено, Россия не вмешивается во внутренние дела Беларуси", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 октября белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская выдвинула ультиматум самопровозглашенному президенту Александру Лукашенко, дав ему 13 дней, на выполнение народных требований.