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Перевертні у поліцейській формі підстрелили кандидата у депутати на Сумщині

Неділя, 25 жовтня 2020, 10:34
Перевертні у поліцейській формі підстрелили кандидата у депутати на Сумщині

У Сумській області двоє невідомих у поліцейському однострої підстрелили кандидата у депутати Кролевецької міськради і спричинили тілесні ушкодження його дружині.

Джерело: пресслужба поліції Сумської області

Дослівно: "Учора (24 жовтня – ред.), близько 20:00, до поліції надійшло повідомлення про те, що двоє невідомих увірвалися у житло 48-річного жителя Кролевця і спричинили йому вогнепальне поранення та тілесні ушкодження його дружині.

Наразі обидва потерпілі перебувають у лікарні, один з нападників затриманий на місці події".

Деталі: Правоохоронці встановили, що, двоє невідомих, переодягнені у поліцейські однострої, постукали у двері кандидата у депутати Кролевецької міськради. Свій візит вони мотивували начебто виконанням службових обов‘язків.

Як тільки чоловік відчинив двері, невідомі увірвалися до житла і, погрожуючи господарю та його дружині предметами, схожими на ніж і пістолет, вимагали гроші та цінності.

 

Повідомляється, що подружжя вчинило опір і підняло шум, який почули сусіди. Саме вони викликали правоохоронців і сповістили про напад.

На місці події поліцейським вдалося затримали одного із нападників. Його спільник вирвався, сів у авто і втік.

Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 ККУ "Розбійний напад". Ведуться пошуки втікача, встановлюють обставини події.

Затриманий перебуває під вартою, слідчі готують матеріали про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу.

 

Українська правда

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Теми: Сумська областьнападполіція
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