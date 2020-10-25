Оборотни в полицейской форме подстрелили кандидата в депутаты в Сумской области

В Сумской области двое неизвестных в полицейском мундире подстрелили кандидата в депутаты Кролевецкой горсовета и нанесли телесные повреждения его жене.

Источник: пресс-служба полиции Сумской области

Дословно: "Вчера (24 октября - ред.), около 20:00, в полицию поступило сообщение о том, что двое неизвестных ворвались в жилище 48-летнего жителя Кролевца и нанесли ему огнестрельное ранение и телесные повреждения его жене.

Сейчас оба пострадавших находятся в больнице, один из нападавших задержан на месте происшествия".

Детали: Правоохранители установили, что двое неизвестных, переодетые в полицейские форму, постучали в дверь кандидата в депутаты Кролевецкого горсовета. Свой визит они мотивировали вроде бы выполнением служебных обязанностей.

Как только мужчина открыл дверь, неизвестные ворвались в жилище и, угрожая хозяину и его жене предметами, похожими на нож и пистолет, требовали деньги и ценности.

Сообщается, что супруги оказали сопротивление и подняли шум, который услышали соседи. Именно они вызвали полицию и сообщили о нападении.

На месте происшествия полицейским удалось задержали одного из нападавших. Его сообщник вырвался, сел в автомобиль и скрылся.

Полиция открыла уголовное производство по ч.4 ст.187 УК "Разбойное нападение". Ведутся поиски беглеца, устанавливают обстоятельства происшествия.

Задержанный находится под стражей, следователи готовят материалы об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения.