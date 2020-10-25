Коронавірус: у Франції рекордні 45 тисяч хворих за добу

Кількість нових випадків коронавірусу у Франції вперше з початку епідемії перевищила 45 тисяч за одну добу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Le Figaro.

За даними Міністерства охорони здоров’я, за останні 24 години було виявлено 45 422 нових випадків, на 3390 у порівнянні з п’ятницею, коли Франція перетнула позначку в мільйон підтверджених випадків з початку епідемії.

Також повідомляється про 138 нових смертей (напередодні - 298), загалом внаслідок епідемії загинуло щонайменше 34 645 людей у ​​країні.

Рівень позитивних тестів продовжує зростати до 16% проти 15,1% напередодні та лише 4,5% на початку вересня.

Кількість пацієнтів у реанімаціях зросла до 2491 (+59 за 24 години). На сьогоднішній день кількість ліжок інтенсивної терапії становить близько 5800, але за словами міністра охорони здоров'я Олів'є Верана вона може зрости до 7700 менш ніж за 15 днів.

За добу було госпіталізовано 1667 нових пацієнтів із коронавірусом, загальна кількість госпіталізованих у країні зросла до 15 637.

Нагадаємо, французька влада запровадила нічну комендантську годину у 54 департаментах країни через погіршення епідеміологічної ситуації.