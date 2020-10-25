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Коронавирус: во Франции рекордные 45 тысяч больных за сутки

Воскресенье, 25 октября 2020, 10:56
Коронавирус: во Франции рекордные 45 тысяч больных за сутки
Фото: Christian Hartmann, Reuters

Количество новых случаев коронавируса во Франции впервые с начала эпидемии превысило 45 тысяч за сутки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

По данным Министерства здравоохранения, за последние 24 часа было обнаружено 45 422 новых случаев, на 3390 больше по сравнению с пятницей, когда Франция пересекла отметку в миллион подтвержденных случаев с начала эпидемии.

Также сообщается о 138 новых смертях (накануне - 298), в целом в результате эпидемии погибли по меньшей мере 34 645 человек в стране.

Уровень положительных тестов продолжает расти до 16% против 15,1% накануне и лишь 4,5% в начале сентября.

 

Количество пациентов в реанимации выросло до 2491 (+59 за 24 часа). На сегодня количество коек интенсивной терапии составляет около 5800, но по словам министра здравоохранения Оливье Верана она может вырасти до 7700 менее чем за 15 дней.

За сутки были госпитализированы 1667 новых пациентов с коронавирусом, общее количество госпитализированных в стране выросло до 15 637.

Темы: коронавирусФранцияэпидемия
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