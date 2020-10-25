У Зеленського кажуть про гуманітарну кризу в Криму

Представництво президента України в АР Крим стурбоване критичною гуманітарною ситуацією, яка склалася на території окупованого півострова у зв’язку з розповсюдженням коронавірусної інфекції.

Джерело: повідомлення відомства у Facebook

Деталі: Представництво президента в АР Крим попри політику окупаційної влади з придушення свободи слова і вільного розповсюдження інформації виявило найбільш складні виклики, пов'язані з пандемією на окупованих територіях.

Мова про такі проблеми, з якими стикнулися кримчани:

- відсутність койкомісць у лікарнях для лікування хворих на COVID-19, відмова у госпіталізації навіть тяжкохворих пацієнтів;

- переміщення хворих на COVID-19 з лікарень до санаторіїв, де хворі залишаються без медичного нагляду;

- відсутність можливості пройти медичне обстеження та/чи тестування за власним бажанням;

- відсутність доступу до швидкої медичної допомоги (час приїзду машини швидкої допомоги сягає 15 годин);

- відсутність в аптеках будь-яких препаратів першої необхідності для лікування COVID-19, що унеможливлює лікування на дому;

- викривлення статистики захворювань окупаційними адміністраціями та штучне регулювання статистики через обмежений доступ до тестування;

- відсутність об’єктивної інформації та інформування населення про ризики, пов’язані із COVID-19;

- відсутність належного контролю за дотриманням правил використання засобів індивідуального захисту та карантинних заходів у громадських місцях та місцях масового скупчення людей тощо.

У Зеленського засудили дії окупаційної влади в Криму та зазначили, що необхідно відреагувати на виклики, пов’язані з гуманітарною кризою на території півострова, що виникла через епідемію Covid-19.

Дослівно: "Можливою відповіддю на кризу могла б стати організація доступу громадян України, які проживають на ТОТ АР Крим та м. Севастополі, до онлайн консультацій з сімейними лікарями, наближення аптекарських пунктів з необхідними медичними препаратами до КПВВ та підвищена увага міжнародних партнерів на порушення державою-окупантом - Російською Федерацією - своїх зобов'язань по захисту цивільного населення, а також документування українськими правоохоронними органами відповідних порушень з боку представників держави-окупанта".