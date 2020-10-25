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Коронавирус: У Зеленского говорят о гуманитарном кризисе в Крыму

Воскресенье, 25 октября 2020, 13:24
Симферопольская 7-я городская больница

Представительство президента Украины в АР Крым обеспокоено критической гуманитарной ситуацией, сложившейся на территории оккупированного полуострова в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Источник: сообщение ведомства в Facebook

Детали: Представительство президента в АР Крым несмотря на политику оккупационных властей по подавлению свободы слова и свободного распространения информации выявило наиболее сложные вызовы, связанные с пандемией на оккупированных территориях.

Речь о таких проблемах, с которыми столкнулись крымчане:

- отсутствие койкомест в больницах для лечения больных COVID-19, отказ в госпитализации даже тяжелобольных пациентов;

- перемещение больных COVID-19 из больниц в санатории, где больные остаются без медицинского наблюдения;

- отсутствие возможности пройти медицинское обследование и/или тестирование по собственному желанию;

- отсутствие доступа к скорой медицинской помощи (время приезда машины скорой помощи достигает 15 часов);

- отсутствие в аптеках любых препаратов первой необходимости для лечения COVID-19, что делает невозможным лечение на дому;

- искривление статистики заболеваний оккупационными администрациями и искусственное регулирование статистики из-за ограниченного доступа к тестированию;

- отсутствие объективной информации и информирования населения о рисках, связанных с COVID-19;

- отсутствие надлежащего контроля за соблюдением правил использования средств индивидуальной защиты и карантинных мероприятий в общественных местах и ​​местах массового скопления людей и тому подобное.

У Зеленского осудили действия оккупационных властей в Крыму и отметили, что необходимо отреагировать на вызовы, связанные с гуманитарным кризисом на территории полуострова, возникшего из-за эпидемии.

Дословно: "Возможным ответом на кризис могла бы стать организация доступа граждан Украины, проживающих на ВОТ АР Крым и г. Севастополе, к онлайн консультациям с семейными врачами, приближение аптекарских пунктов с необходимыми медицинскими препаратами в КПВВ и повышенное внимание международных партнеров на нарушение государством-окупантом – Российской Федерацией – своих обязательств по защите гражданского населения, а также документирование украинскими правоохранительными органами соответствующих нарушений со стороны представителей государства-оккупанта".

Украинская правда
Темы: коронавирусоккупацияКрымЗеленский


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