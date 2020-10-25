Біля офісу Нацкорпусу у Києві пролунав вибух, поліція каже про гранату

Унаслідок вибуху в ніч на 25 жовтня поблизу офісу київського осередку Нацкорпусу пошкоджено фасад будівлі, постраждалих немає.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Деталі: "Національний корпус" повідомляє про вибух біля офісу київського осередку огранізації, поліція встановлює обставини події.

Дослівно пресслужба Нацкорпусу: "Сьогодні під офіс Київського осередку Національного корпусу, який розташований за адресою вул. Гайдай 9/8 (за цією адресою знаходиться приймальня політичної партії "Національний корпус" та громадська приймальня Андрія Білецького - УП), кинули бойову гранату. Внаслідок провокації ніхто не постраждав, бо на той момент в приміщенні не було людей. Вибухом пошкоджено офісне майно. Зараз на місці працює поліція".

Коментар правоохоронців: У Національній поліції повідомили, що інцидент стався в ніч на неділю. Після того, як поступила інформація про вибух, на місце виїхала оперативно-слідча група та вибухотехніки. Попередньо - вибухнула граната. Вибухом пошкоджено фасад будівлі, ніхто не постраждав.